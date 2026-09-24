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TRAS LA DERROTA CON JAPÓN 1-3

Diego Forlán: "Una lástima, creo que el resultado tuvo bastante ventaja para lo que había sido el encuentro"

Diego Forlán debutó con derrota como entrenador de la Selección Uruguaya. Fue ante Japón, de visitante, en amistoso por fecha FIFA. Ahora se viene Corea e India.

Diego Forlán, en conferencia de prensa. Foto: AFP.

Diego Forlán, en conferencia de prensa. Foto: AFP.

Diego Forlán habló en conferencia de prensa tras la derrota de Uruguay ante Japón, en partido amistoso de fecha FIFA.

La Selección Uruguay perdió 1-3 en el debut de Forlán como DT de la mayor, con dos goles recibidos en los últimos minutos del partido.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil, jugábamos contra una selección que conozco al entrenador, ya lo he enfrentado en Hiroshima, y es un entrenador que le gusta mucho las asociaciones, trabaja muy bien y obviamente el tiempo que viene trabajando con la selección se nota”, dijo Forlán en la primera respuesta ante la prensa local.

La Selección Uruguaya de Diego Forlán en su debut ante Japón. Foto: Selección Uruguaya en X (oficial).
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Uruguay perdió 1-3 ante Japón en el debut de Diego Forlán como DT, con el regreso de Nández y Torreira

“Fue un partido bastante disputado y bueno, es una lástima que ahí, en los descuentos, ellos aprovecharon esas situaciones que tuvieron y bueno, obviamente terminaron ganando el partido”, agregó.

Sobre el rendimiento de Uruguay y su debut, respondió: “Una lástima, creo que el resultado tuvo bastante ventaja para lo que había sido el encuentro, en casi todos los 90 minutos. Tuvimos varias situaciones de gol, sin lugar a dudas, tanto en el primero como en el segundo tiempo, pero bueno, la verdad que muy agradecido a los jugadores porque hicieron un esfuerzo enorme, un desgaste enorme con el viaje y la verdad, llegar acá, se notó en el campo. Lo hicieron muy bien pero lamentablemente el fútbol tiene esas cosas y a veces no refleja lo que terminó siendo realmente el partido, pero es fútbol, son las reglas de juego y hay que aceptarlas”.

Acerca del juego propuesto para la Celeste y el desempeño de Rodrigo Bentancur, Forlán dijo: “Rodri es un jugador que tiene una capacidad enorme, tanto en juego corto como largo. Tenemos jugadores que en profundidad pueden hacer daño, así que esa era una de las opciones, poder jugar pelotas en largo, en profundidad, como también jugar en corto para poder atraer y poder llegar a espaldas de los zagueros”.

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