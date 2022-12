Diego Drexler: la música hoy, la influencia de Cursi y una canción dedicada a los animales callejeros

"Eternos misterios" es un agradecimiento a la música, a ese camino y forma de vida. "Viene por el lado de que muchas veces los músicos estamos todo el tiempo reclamándole cosas a la música. Que venga más gente, que me escuche más gente, porque no me va tan bien. Pero no nos damos cuenta realmente del sentido profundo e importante que tiene la música en nuestras vidas. Y durante la pandemia, al menos para mí, se hizo mucho más notorio y evidente", comparte.

El disco fue pensado como un libro que juega con la virtualidad: hay códigos QR que llevan a videos, tablaturas, letras de canciones y otros detalles especiales.

Además, tiene una canción dedicada a la Fundación Cero Callejeros, que trabaja por el bienestar de animales en situación de calle. Las ventas del disco en formato analógico están destinadas para esta organización.

Si Diego piensa en el muchacho de fines de los años 90 que cofundó la banda Cursi, cree que todavía hay mucho de ese entonces en él. "Se presenta muchas veces de formas no lógicas, no pensadas, pero que obviamente están ahí. Y yo le agradezco a la música haberme permitido estar en ella".