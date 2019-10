Díaz le responde a Manini: "esta Fiscalía imputó a un vicepresidente en funciones"

“Esta Fiscalía ha imputado a un vicepresidente de la República en funciones, ha imputado a ministros y ex ministros, a ex senadores, a intendentes y ex intendentes, a directores de entes autónomos y ex directores de entes autónomos, de distintos partidos políticos”, dijo Jorge Díaz a la prensa este viernes.

“Ese tipo de afirmaciones, de que somos el brazo ejecutor del gobierno o de un partido político, se demuestra fácilmente su falsedad por los hechos”, agregó.

Manini iba a ser imputado el jueves de un delito de omisión por no haber denunciado la confesión de un crimen que hizo el ex militar José Gavazzo ante un Tribunal de Honor del Ejército a comienzos de 2018.

El fiscal Morosoli archivó la causa para todos los investigados, entre ellos el presidente Tabaré Vázquez y otros jerarcas, pero continuó las actuaciones sobre Manini al entender que fue el único que tuvo intenciones de ocultar la confesión del Gavazzo, según dijo este viernes al programa Así nos va de radio Carve.

Los abogados de Manini presentaron dos recursos de inconstitucionalidad contra la ley que creó la Fiscalía General y contra la que creó el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), por lo que la jueza Marcela Vargas suspendió la audiencia y elevó el trámite a la Suprema Corte de Justicia.