Diálogo Social incluye "orientaciones a partir de acuerdos y disensos", y que el Ejecutivo definirá las prioridades

El coordinador del Diálogo Social, Hugo Bai, indicó que este miércoles se presentó el resultado de un proceso que duró aproximadamente un año. El proceso se planteó como un espacio con diálogo plural y participativo, para escuchar a la ciudadanía y la academia.

El documento final reflejó los acuerdos y los disensos surgidos en el proceso de intercambio y fue entregado en manos del presidente Yamandú Orsi, afirmó. Bai dijo que ahora el Poder Ejecutivo definirá, a partir de la hoja de ruta delineada en el documento, cómo continuar avanzando para introducir cambios que atiendan los desafíos de la matriz de protección social.

Bai destacó que el documento final está disponible en el sitio web del Diálogo Social. "Allí están las orientaciones que surgen a partir de acuerdos, que también incluyen disensos, matices, y esto hay que tenerlo en cuenta, a partir de los cuales el Poder Ejecutivo, con esa hoja de ruta arriba de la mesa, definirá cuáles son las prioridades, cuáles son los ritmos sobre los que ir avanzando", valoró.

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