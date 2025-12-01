Día Mundial de Lucha contra el VIH: unas 17.000 personas viven con la enfermedad en Uruguay

Como cada 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el VIH . Desde la Asociación de Ayuda al Seropositivo (Asepo), indicaron que unas 17.000 personas en Uruguay tienen un diagnóstico de VIH, de las cuales, unas 13.000 están en tratamiento antirretroviral. En 2024, se notificaron 829 nuevos casos de VIH, lo que representa una tasa de 23,17 casos cada 100.000 habitantes.

María José Fraga de Asepo afirmó que hay "un silencio" en el país desde hace años con respecto a la enfermedad, que pasó de aguda y mortal a ser una afección crónica y controlable. Las muertes en Uruguay han bajado.

Desde la asociación, aseguran que el test rápido para detectar la enfermedad no está disponible en todos los prestadores de salud.

La coordinadora del programa VIH del Ministerio de Salud Pública, Susana Cabrera, puso énfasis en la prevención y destacó la jornada de testeos rápidos en el Hospital de Clínicas.

Habló de la "prevención combinada" que abarca no solo al VIH sino a otras enfermedades de transmisión sexual como sífilis o las que se previenen con vacuna. Este lunes, también funciona en el Clínicas un vacunatorio.

Cabrera recordó que el MSP aprobó una ordenanza que establece que las pruebas rápidas para VIH y sífilis deberán estar disponibles en todos los prestadores de salud.

"En Uruguay, tenemos una fase estable de nuevos casos. De hecho, ha bajado un poco en los últimos dos años a pesar de que ha aumentado el testeo y la idea es seguir aumentando. Que no haya menos casos porque hay menos test, sino que realmente haya menos casos porque hay menos transmisión", afirmó.

Varias personas aprovecharon la instancia y conversaron con Subrayado sobre la importancia de hacerse este tipo de test.