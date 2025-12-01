En el Día Mundial del VIH-SIDA el Ministerio de Salud Pública dispuso nuevas medidas para fortalecer el diagnóstico oportuno de sífilis y VIH. En Uruguay, 17 mil tienen el diagnóstico.
Día Mundial de la lucha contra el VIH-SIDA: la vida más allá del diagnóstico
En Uruguay, 17 mil personas viven con VIH-SIDA. el 80% de las personas diagnosticadas recibe tratamiento.
Esta es la historia de Nicolás y su vida después del diagnóstico. "Recuerdo que me saqué sangre y al día siguiente estaba haciendo mi caminata por la rambla cuando recibo una llamada de un número desconocido y al atender era del laboratorio de mi sociedad médica para pedirme si podía repetir el examen de sangre. Me entró ansiedad y pregunté qué examen tenía que repetir y por qué. Me dicen que me dio positivo VIH. Fue como si se me derrumbara el mundo, estaba solo, y lo primero que me salió fue ponerme a llorar y sentarme y decir 'se acabó'".
Aseguró que el estigma social por el VIH es aún "muy grande" y que "muchas personas continúan con la información de los comienzos, de que se transmite tomando mate, con un abrazo, con un beso, y eso claramente da miedo en la sociedad, y muchas veces cambiar esa información, más allá de que la ciencia demuestre lo contrario, cuesta un poco".
Día Mundial de Lucha contra el VIH: unas 17.000 personas viven con la enfermedad en Uruguay
El tratamiento que lleva Nicolás es una pastilla diaria, que en los prestadores privados tiene costo de ticket y en salud pública es gratis. Sus controles médicos son cada tres meses, en los que se realiza estudios sanguíneos. "Una persona que inicia el tratamiento, al tiempo llega a una carga viral indetectable. Esto significa que el virus no hace daño en mi cuerpo, queda apagado y no se transmite por vía sexual", explicó.
Después de asimilar su diagnóstico y comenzar el tratamiento, Nicolás transformó esa noticia en una militancia activa para ayudar a a otras personas. Así comenzó a trabajar en una asociación de ayuda al seropositivo, Asepo.
