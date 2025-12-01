Día Mundial de la lucha contra el VIH-SIDA: la vida más allá del diagnóstico

En el Día Mundial del VIH -SIDA el Ministerio de Salud Pública dispuso nuevas medidas para fortalecer el diagnóstico oportuno de sífilis y VIH. En Uruguay, 17 mil tienen el diagnóstico.

Esta es la historia de Nicolás y su vida después del diagnóstico. "Recuerdo que me saqué sangre y al día siguiente estaba haciendo mi caminata por la rambla cuando recibo una llamada de un número desconocido y al atender era del laboratorio de mi sociedad médica para pedirme si podía repetir el examen de sangre. Me entró ansiedad y pregunté qué examen tenía que repetir y por qué. Me dicen que me dio positivo VIH. Fue como si se me derrumbara el mundo, estaba solo, y lo primero que me salió fue ponerme a llorar y sentarme y decir 'se acabó'".

Aseguró que el estigma social por el VIH es aún "muy grande" y que "muchas personas continúan con la información de los comienzos, de que se transmite tomando mate, con un abrazo, con un beso, y eso claramente da miedo en la sociedad, y muchas veces cambiar esa información, más allá de que la ciencia demuestre lo contrario, cuesta un poco".

El tratamiento que lleva Nicolás es una pastilla diaria, que en los prestadores privados tiene costo de ticket y en salud pública es gratis. Sus controles médicos son cada tres meses, en los que se realiza estudios sanguíneos. "Una persona que inicia el tratamiento, al tiempo llega a una carga viral indetectable. Esto significa que el virus no hace daño en mi cuerpo, queda apagado y no se transmite por vía sexual", explicó.

Después de asimilar su diagnóstico y comenzar el tratamiento, Nicolás transformó esa noticia en una militancia activa para ayudar a a otras personas. Así comenzó a trabajar en una asociación de ayuda al seropositivo, Asepo.