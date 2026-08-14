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ESTE DOMINGO

Día del Niño en Maldonado: vecina recibe colaboración y realiza celebración en cancha del barrio 14 de Febrero

La celebración por el Día del Niño es iniciativa de Silvia, que desde hace tiempo regala juguetes y golosinas a todos los niños que se acerquen.

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Con motivo del Día del Niño, en la ciudad de Maldonado preparan una celebración especial que se realizará en la cancha del barrio 14 de Febrero.

Silvia es vecina del barrio y fue ella quien comenzó con la propuesta junto a otra hace un tiempo cuando compró un juguete en la feria de los domingos. Desde ese día los fue guardando y cuando llegó agosto le pidió a su hija que la ayudara a hacer una torta e inició la celebración.

Este año recibió la colaboración de la comisión de vecinos del barrio La Fortuna que le acercaron golosinas, bebidas y juguetes. El municipio y la intendencia colaboraron con la torta y el Colegio Saint Joseph Mary reúne juguetes para la causa.

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Asociación Civil Voluntarias del Hospital Pereira Rossell invita a sumarse a la causa y a la celebración por el Día del Niño

La actividad por el Día del Niño es de 14.00 a 17.00 en Calle 10 y los Bochitos, complejo 14 de Febrero.

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