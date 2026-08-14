Asociación Civil Voluntarias del Hospital Pereira Rossell invita a sumarse a la causa y a la celebración por el Día del Niño

La Asociación Civil Voluntarias del Hospital Pereira Rossell, que asiste a niños internados y a sus acompañantes, se suma a la celebración por el Día del Niño.

Habrá entrega de juguetes y se realizará un evento en el hall del centro de salud. Las integrantes de la asociación consideran que es muy importante que todos los días los niños puedan tener juguetes, no solo el Día del Niño.

"Que un niño te sonría con un juguete ya eso es muy importante para ellos y para nosotras también", destacaron.

Durante todo el año de lunes a viernes 50 voluntarias brindan ropa, insumos médicos, productos de higiene y juguetes .

Una de sus integrantes, Mercedes Novas, comentó a Subrayado que apoyan al niño internado y a su familia para que la estadía se haga más corta y amena.

Cristina Traversini, otra de las integrantes, dijo que les brindan el kit de higiene, ropa, juguetes, asisten con los boletos para que ningún niño quede sin atención por no tener dinero para trasladarse.

Los interesados en colaborar pueden hacerlo en el mismo hospital donde se recibe ropa y juguetes en buen estado.

Para el 10 de setiembre están organizando un té show para recaudar fondos.