DGI se comunicará por Whatsapp con quienes no hayan presentado la declaración jurada de IRPF

La Dirección General Impositiva (DGI) informó que se comunicará directamente por Whatsapp con aquellos contribuyentes obligados a presentar la declaración jurada del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) y que todavía no realizaron la gestión.

Las personas que pueden recibir un mensaje de la DGI son todos los contribuyentes de IRPF por rentas de trabajo dependiente que hayan percibido más de un ingreso en el año 2025 y que todavía no hayan cumplido con su obligación ante la DGI.

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Estos contribuyentes recibirán las comunicaciones por Whatsapp desde el número oficial 091 221 344, a través de una nueva modalidad de atención en la que se les brindará acompañamiento integral para que hagan la declaración jurada.

El organismo recordó, además, que la declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025 debe presentarse antes del 31 de agosto. En esa misma fecha, vence el plazo para pagar la primera cuota.

Para contribuir a la seguridad de sus comunicaciones y prevenir intentos de fraude o suplantación de identidad, compartirá algunas pautas para ayudar a identificar los mensajes de Whatsapp enviados por la DGI.

El organismo envía sus comunicaciones únicamente desde el número oficial. Estos mensajes contienen solo los datos indispensables para identificar al destinatario y explicar el motivo de la comunicación, sin incluir información adicional sobre su situación tributaria.