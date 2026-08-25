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RAFAEL NORMEY

Federación Rural advierte por "riesgo importante" para cultivos si se concretan lluvias en noviembre y diciembre

"Si llueve, vos no podés ni cosechar ni sembrar", afirmó Rafael Normey y sostuvo que además se pierde rendimiento y calidad de la producción.

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El presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, dijo este martes que "puede haber efectos muy importantes en la agricultura" si se dan las lluvias previstas para noviembre y diciembre, como consecuencia del fenómeno meteorológico de El Niño.

Normey indicó que las precipitaciones encontrarán a los productores en un período de cosecha de los cultivos de invierno (colza, carinata, trigo, cebada) y de siembra de los cultivos de segunda. "Si llueve, vos no podés ni cosechar ni sembrar", afirmó y sostuvo que además se pierde rendimiento y calidad de los cultivos. "Ahí, hay un riesgo importante", agregó.

El ruralista dijo que los productores se deben preparar fuertemente hacia adentro de los establecimientos para ajustar los mecanismos y aprovechar las ventanas de buen clima. Además, expresó la necesidad de atender el estado de los caminos y mantenerlos en las condiciones correctas para el tránsito de la producción.

Foto: Subrayado. Frigorífico Tacuarembó.
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Normey sostuvo que hay productores que optan por sistemas menos riesgosos ante las dificultades climáticas y advirtió por las consecuencias en las economías locales y a nivel país por el efecto multiplicador del agro.

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