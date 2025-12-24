RECIBÍ EL NEWSLETTER
Canelones, Maldonado y Rocha

DGI anunció una gira de fiscalización por la franja costera durante la temporada de verano

Además, el organismo instalará oficinas transitorias en Punta del Este, Piriápolis, La Paloma y Punta del Diablo.

dgi-fiscalizacion

La Dirección General Impositiva (DGI) informó que comienza una gira de fiscalización por la zona costera de Canelones, Maldonado y Rocha, y que instalará oficinas transitorias en en Punta Del Este, Piriápolis, La Paloma y Punta Del Diablo, durante la temporada de verano.

La gira está prevista para controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de actividades vinculadas al verano y “reducir la competencia desleal”, informó la DGI.

Los controles serán “breves y presenciales en comercios” por parte de inspectores “debidamente identificados”, para “promover el cumplimiento voluntario y la equidad tributaria durante el verano”.

banco central baja medio punto porcentual tasa de interes por menor crecimiento
Seguí leyendo

Banco Central baja medio punto porcentual tasa de interés por menor crecimiento
Temas de la nota

Lo más visto

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para cinco departamentos
INUMET

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para cinco departamentos
Sociedad

Actualizan advertencia por tormentas puntualmente fuertes para varios departamentos
INUMET

Meteorología prevé un "río atmosférico" en Uruguay, con lluvias y tormentas aisladas
Informe especial

Quién es Rodrigo Lescano, el socio del Betito Suárez que cayó en el mismo operativo que el líder narco
HASTA 20:45 HORAS

Inumet actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes para localidades de diez departamentos

Te puede interesar

Homicidio en Cerro Norte: le dispararon a un hombre en la vía pública, lo trasladaron al hospital pero no sobrevivió video
MONTEVIDEO

Homicidio en Cerro Norte: le dispararon a un hombre en la vía pública, lo trasladaron al hospital pero no sobrevivió
Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.
Vacaciones del presidente

Orsi se tomará vacaciones desde este sábado: pidió autorización para salir del país por siete días
Foto: Subrayado. video
Kilómetro 3, capurro

Un peatón murió al ser atropellado por un ómnibus en los accesos a Montevideo

Dejá tu comentario