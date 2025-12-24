La Dirección General Impositiva (DGI) informó que comienza una gira de fiscalización por la zona costera de Canelones, Maldonado y Rocha, y que instalará oficinas transitorias en en Punta Del Este, Piriápolis, La Paloma y Punta Del Diablo, durante la temporada de verano.
DGI anunció una gira de fiscalización por la franja costera durante la temporada de verano
Además, el organismo instalará oficinas transitorias en Punta del Este, Piriápolis, La Paloma y Punta del Diablo.
La gira está prevista para controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de actividades vinculadas al verano y “reducir la competencia desleal”, informó la DGI.
Los controles serán “breves y presenciales en comercios” por parte de inspectores “debidamente identificados”, para “promover el cumplimiento voluntario y la equidad tributaria durante el verano”.
