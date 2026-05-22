DGI advierte por intentos de estafa en devoluciones de IRPF vía correo electrónico

La Dirección General Impositiva advierte a los contribuyentes por intentos de estafa en devoluciones de IRPF.

En un comunicado la institución señala que ha detectado situaciones de envío de correos electrónicos en los que se comunica falsamente la existencia de una devolución de IRPF en efectivo para cobrar. Con esa excusa, se solicita “confirmar datos bancarios”.

"Informamos que las devoluciones de IRPF correspondientes al año 2025 aún no se encuentran disponibles y se prevé que comiencen a efectuarse a partir del mes de junio", aclara.

Y agrega: "Recordamos que, para saber si posee una devolución a su favor, puede verificarlo de forma simple y segura a través de la Consulta de devoluciones disponible en Servicios en línea. Para acceder, es necesario contar con identidad digital".

La DGI recomienda verificar siempre que el dominio de la casilla de correo desde la que se recibe el mensaje coincida exactamente con la entidad a la que dicen representar e indica que en caso de recibir una comunicación de este tipo, "no se debe brindar información personal ni realizar pagos, y corresponde efectuar la denuncia policial correspondiente".