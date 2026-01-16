DGI advierte fallas en su página web y anuncia que este martes estará fuera de servicio; Colegio de Contadores manifestó preocupación

La Dirección General de Impositiva advierte de fallas en la página web y anuncia que este martes se mantendrá fuera de servicio por mantenimiento desde las 08:00 y hasta las 11:00 horas.

Desde el Colegio de Contadores se mostraron preocupados por la situación. El secretario del colegio, contador Raúl Díaz, dijo a Subrayado que en forma bastante reiterada, la página se encontraba fuera de servicio.

"El 22 tenemos vencimientos de pagos de empresa sede y el 26 del resto de las empresas. Esa es la preocupación nuestra, la preocupación de nuestros socios de que se dificulta nuestro trabajo a raíz de no tener acceso en tiempo y forma a la página", explicó.

Díaz comentó que la DGI está al tanto del problema y que han dialogado con el director de Rentas. "Están trabajando sobre el tema, pero mientras tanto nuestra preocupación es la situación de los socios con nuestros clientes (...) no es un problema nuestro", indicó.

Y agregó: "La justificación en principio es porque el sistema ha quedado chico, hay problemas de múltiples accesos. Hay temas de organización del trabajo por un lado, mucha superposición en determinados horarios".