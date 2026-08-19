Detuvieron a un joven que era buscado por el homicidio de una mujer de 27 años en Estación Atlántida

Detuvieron a Franco David Ribeiro Rodríguez, un joven de 20 años que era buscado por el homicidio de una mujer de 27 en Estación Atlántida.

El 15 de julio, la Policía de Canelones emitió un pedido de colaboración para dar con el joven por el homicidio ocurrido el 14 de ese mes.

"El procedimiento se concretó tras tareas de inteligencia y vigilancia discreta desplegadas en la zona del Balneario San Luis. Al divisar en la vía pública a un individuo que coincidía con la descripción del buscado, los efectivos procedieron a darle el alto para su identificación. El implicado intentó darse a la fuga a pie, siendo rápidamente interceptado y detenido por el personal policial", informó la Jefatura sobre la detención.

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El homicidio

Una mujer de 27 años fue asesinada de al menos un disparo de arma de fuego en los primeros minutos de este martes en Estación Atlántida, Canelones.

Según informó la Policía, la víctima fue encontrada muerta en El Tala esquina Los Geranios. Según información recogida en el lugar, los autores se retiraron del lugar en una moto.