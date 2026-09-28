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SE ESPERA EL PARTE MÉDICO DE LA SELECCIÓN

Alarma en la Selección Uruguaya y Flamengo: Giorgian De Arrascaeta salió lesionado tras caer y apoyar mal el brazo izquierdo

De Arrascaeta salió lesionado, con mucho dolor, tras resbalar y caer mal con el brazo izquierdo. Se espera el parte médico de la Selección Uruguaya. Flamengo juega semifinales de la Libertadores en octubre.

El momento de la lesión de Giorgian De Arrascaeta: se toma el brazo izquierdo con dolor. Foto: captura de pantalla de la transmisión de AUF TV.

El momento de la lesión de Giorgian De Arrascaeta: se toma el brazo izquierdo con dolor. Foto: captura de pantalla de la transmisión de AUF TV.

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Giorgian De Arrascaeta celebra su gol ante Corea del Sur. Foto: AFP

Giorgian De Arrascaeta celebra su gol ante Corea del Sur. Foto: AFP

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Giorgian De Arrascaeta encendió las alarmas de la Selección Uruguaya, y también de Flamengo, su club, que en octubre juega semifinales de la Copa Libertadores, ante Estudiantes de la Plata.

El volante ofensivo de la Celeste había tenido un gran partido, con gol incluido en el minuto 26 del primer tiempo y asistencia para el primero de Darwin Núñez.

Pero en el minuto 75, De Arrascaeta resbaló sobre la banda derecha, cuando iba con la pelota dominada, y apoyó mal el brazo izquierdo.

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De inmediato se tomó el brazo con muestras de mucho dolor y sus compañeros fueron a ver qué le pasaba, con evidente preocupación.

El árbitro, que en otras circunstancias deja seguir el juego, lo detuvo para que el 10 de la Celeste fuera atendido.

Los médicos de la Selección entraron y sus expresiones, así como la de los jugadores, no eran buenas.

Finalmente De Arrascaeta se levantó y tomándose el brazo izquierdo con mucho dolor, salió de la cancha. En su lugar entró Rodrigo Zalazar.

Ahora se espera el parte médico de Uruguay para saber el grado de la lesión del 10, que tuvo la mala suerte de fracturarse la clavícula poco antes del Mundial de Norteamérica este año.

Al respecto, la Selección Uruguaya informó que cuando tenga los estudios médicos correspondientes, dará a conocer la lesión de De Arrascaeta:

Foto: el momento de la caída, De Arrascaeta apoya la mano y el brazo izquierdo en el suelo. (Foto: captura de pantalla de la transmisión oficial de AUF TV).

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