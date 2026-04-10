Detuvieron a un adolescente y a su padrastro por la balacera en la que fue herido un niño de 8 años en 18 de Mayo

La Policía detuvo en la mañana de este viernes a dos personas por la balacera ocurrida hace una semana en 18 de Mayo , Canelones , donde un niño de 8 años resultó herido de bala.

Uno de los detenidos es un adolescente de 17 años, señalado como el autor de los disparos. Fue arrestado en un allanamiento realizado por personal de Investigaciones de Las Piedras en el asentamiento Las Calcutas, según indicaron fuentes del caso a Subrayado.

En paralelo, en Cebollatí y Perú, la Policía detuvo al padrastro del menor, ya que hay elementos que lo vinculan con el ataque.

Seguí leyendo Decenas de motos acaparan calles y una estación de servicio en Montevideo: empresa hizo reclamo a Policía e IMM

El viernes pasado había sido arrestado un hombre, pero recuperó la libertad —emplazado— mientras la Fiscalía de 2° turno de Las Piedras esperaba resultados de pericias, señalaron entonces fuentes de la Policía local.

El niño estaba en San Isidro y Madre Teresa de Calcuta cuando recibió dos disparos en las piernas. Fue trasladado por particulares a un centro de salud y quedó internado en una mutualista en Las Piedras, fuera de peligro. Ya recibió el alta médica y se recupera.

De acuerdo a testigos, el menor estaba jugando cuando una moto blanca con dos ocupantes pasó por el lugar y disparó contra un hombre que circulaba en bicicleta. Luego, los atacantes continuaron por la zona, donde se escucharon nuevas detonaciones.

Durante la investigación, la Policía realizó una inspección en la vivienda de uno de los indagados, donde incautó 12 vainas de 9 milímetros. En el lugar trabajó personal de Policía Científica.