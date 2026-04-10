RECIBÍ EL NEWSLETTER
Allanamientos

Detuvieron a un adolescente y a su padrastro por la balacera en la que fue herido un niño de 8 años en 18 de Mayo

El menor de 17 años es señalado por la Policía como el autor de los disparos. En tanto, el niño herido ya fue dado de alta.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

La Policía detuvo en la mañana de este viernes a dos personas por la balacera ocurrida hace una semana en 18 de Mayo, Canelones, donde un niño de 8 años resultó herido de bala.

Uno de los detenidos es un adolescente de 17 años, señalado como el autor de los disparos. Fue arrestado en un allanamiento realizado por personal de Investigaciones de Las Piedras en el asentamiento Las Calcutas, según indicaron fuentes del caso a Subrayado.

En paralelo, en Cebollatí y Perú, la Policía detuvo al padrastro del menor, ya que hay elementos que lo vinculan con el ataque.

decenas de motos acaparan calles y una estacion de servicio en montevideo: empresa hizo reclamo a policia e imm
Seguí leyendo

Decenas de motos acaparan calles y una estación de servicio en Montevideo: empresa hizo reclamo a Policía e IMM

El viernes pasado había sido arrestado un hombre, pero recuperó la libertad —emplazado— mientras la Fiscalía de 2° turno de Las Piedras esperaba resultados de pericias, señalaron entonces fuentes de la Policía local.

El niño estaba en San Isidro y Madre Teresa de Calcuta cuando recibió dos disparos en las piernas. Fue trasladado por particulares a un centro de salud y quedó internado en una mutualista en Las Piedras, fuera de peligro. Ya recibió el alta médica y se recupera.

De acuerdo a testigos, el menor estaba jugando cuando una moto blanca con dos ocupantes pasó por el lugar y disparó contra un hombre que circulaba en bicicleta. Luego, los atacantes continuaron por la zona, donde se escucharon nuevas detonaciones.

Durante la investigación, la Policía realizó una inspección en la vivienda de uno de los indagados, donde incautó 12 vainas de 9 milímetros. En el lugar trabajó personal de Policía Científica.

Temas de la nota

Lo más visto

video
A LAS 10:00 DE LA MAÑANA

Intendencia de Montevideo remata autos abandonados y mobiliario este sábado
tránsito en el centro

Cortada la avenida 18 de Julio frente a la Plaza Fabini por homenaje a Zitarrosa: será hasta el sábado
Policiales

Militar que argumentó "sexomnia" para defenderse de acusación de abuso fue sobreseído
ENFRENTAMIENTO

Pelea con palos y cuchillos en Nuevocentro: policía redujo a uno de los hombres; el segundo se dio a la fuga
Rambla de montevideo

Decenas de motos acaparan calles y una estación de servicio en Montevideo: empresa hizo reclamo a Policía e IMM

Te puede interesar

Decenas de motos acaparan calles y una estación de servicio en Montevideo: empresa hizo reclamo a Policía e IMM video
Rambla de montevideo

Decenas de motos acaparan calles y una estación de servicio en Montevideo: empresa hizo reclamo a Policía e IMM
Foto: Subrayado.
Allanamientos

Detuvieron a un adolescente y a su padrastro por la balacera en la que fue herido un niño de 8 años en 18 de Mayo
Delincuentes entraron de madrugada a un almacén del Centro, causaron destrozos y robaron 200.000 pesos en mercadería video
EN SORIANO y ANDES

Delincuentes entraron de madrugada a un almacén del Centro, causaron destrozos y robaron 200.000 pesos en mercadería

Dejá tu comentario