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CANELONES

Niño de 8 años fue herido de bala en un tiroteo en la ciudad 18 de Mayo

Información primaria indica que los disparos fueron proferidos por dos individuos que circulaban en una moto. Un menor de 17 años y su madre fueron derivados al Área de Investigaciones.

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Un niño de 8 años resultó herido por disparos este viernes sobre las 15.30 en San Isidro y Madre Teresa de Calcuta, en la ciudad 18 de Mayo.

El menor presentó dos disparos en sus piernas y se encuentra internado fuera de peligro.

El Centro de Comando Unificado recibió un llamado que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego. Una vez en el lugar, los efectivos constataron que el menor había sido trasladado a un centro de salud por particulares.

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Información a la que accedió Subrayado indica que testigos dijeron que el niño estaba jugando cuando una moto de color blanco con dos ocupantes pasó por el lugar y efectuó disparos a un hombre que circulaba en bicicleta.

Luego dieron vuelta y en las calles Canadá y Cebollatí causaron un desorden y se escucharon detonaciones.

La Policía realizó una inspección en la vivienda de uno de los indagados, menor de edad, en la que incautó 12 vainas de 9mm.

El individuo fue derivado al Área de Investigaciones conjuntamente con su madre para continuar las actuaciones.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica.

Las investigaciones continúan.

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