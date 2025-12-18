Detuvieron a tres personas indicadas por la Policía como integrantes de la banda de los Suárez

La Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) realizó tres allanamientos en el marco de la Operación Iro y detuvo a tres personas indicadas por la Policía como integrantes de la banda de los Suárez .

En la mañana de este jueves, la Policía realizó intervenciones en Pocitos, Ciudad Vieja y Canelones, donde se incautó un kilo de cocaína. Además, se encontraron cerca de 200.000 pesos y se incautaron dos vehículos de alta gama, un Audi y un BMW.

Uno de los indagados, sobre quien pesaba una orden de detención, fue ubicado y detenido en la noche del miércoles en la vía pública.

Seguí leyendo Conductor de una moto murió en siniestro con una camioneta; Policía no descarta participación de tercer vehículo

La investigación de la DGRTID detectó un importante punto de venta de drogas en el barrio Cerro, perteneciente a un clan familiar.

A principios de noviembre, se realizaron 15 allanamientos en varios barrios de Montevideo, donde se incautaron armas, municiones, dinero, drogas, celulares, dispositivos electrónicos y siete vehículos, de los cuales cinco eran de alta gama.

Entonces, varias personas fueron detenidas, entre ellas, Betito Suárez, que si bien no estaba requerido, tenía droga en su poder.

Su abogado, Diego Cabrera, había afirmado entonces que la detención de Suárez había sido un "malentendido" y que la cocaína rosa incautada era para consumo personal. Pero, la Justicia lo imputó a pedido de la Fiscalía de Estupefacientes por posesión de sustancias estupefacientes y se decretó la prisión preventiva por 180 días, medida cautelar que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º turno.

Días después de la prisión de Betito Suárez, fue condenada a ocho años de prisión por un delito continuado de venta de sustancias estupefacientes prohibidas agravado por haberse utilizado el hogar como lugar de venta en reiteración real con un delito de organización de actividades de narcotráfico, su hermana, Sandra Lorena Suárez Correa, alias "Loly".