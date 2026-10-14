RECIBÍ EL NEWSLETTER
ZONA OPERACIONAL V

Detuvieron a ocho personas en un operativo por venta de drogas y recepción de objetos hurtados

Los detenidos son cuatro hombres -uno requerido por violencia de género- y tres mujeres, que ahora deben declarar ante Fiscalía.

ocho-detenidos-operacion-curazao

Ocho personas fueron detenidas en Montevideo, en el marco de la operación Curazao.

Las detenciones se produjeron durante tres allanamientos, y son parte de una investigación por venta de drogas y recepción de objetos hurtados en el área de Zona Operacional V y en el polo logístico de Antel en el Cerrito de la Victoria. Las viviendas inspeccionadas están en calles Rafael Hortiguera, Gauna y Comodoro Coe.

Los detenidos son cinco hombres -tres con antecedentes y un requerido por violencia doméstica- y tres mujeres -una con antecedentes-.

condenaron a siete anos de carcel al delincuente de 23 anos que conducia un vehiculo con 22 kilos de droga
Seguí leyendo

Condenaron a siete años de cárcel al delincuente de 23 años que conducía un vehículo con 22 kilos de droga

Además, se incautaron 372 gramos de sustancia vegetal, 127 envoltorios y dos fragmentos en piedra de sustancia amarilla, con un peso de 15 gramos, celulares, cámaras de videovigilancia, cuatro balanzas de precisión y tres televisores.

Temas de la nota

Lo más visto

Yamandú Orsi en Presidencia. Foto: FocoUy (archivo).
EN TORRE EJECUTIVA

Presidente Orsi anuncia en minutos inversión en energías renovables, lo hace junto a ministros y empresarios
PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Ministerio de Turismo suspendió preventivamente a agencia de viajes tras denuncias de estafa a clientes
ANTEL TRABAJA EN SU RESTABLECIMIENTO

Cuatro cortes en la red de fibra óptica provocaron inconvenientes en el servicio de internet de Antel
PRESIDENCIA, TORRE EJECUTIVA

Orsi anunció inversión privada de 5.700 millones de dólares en un centros de datos y en energía solar
INCONVENIENTES EN EL SERVICIO

Dos cortes de fibra óptica causan inconvenientes en la conexión a internet de Antel

Te puede interesar

Solaria, la empresa española que hace 10 años opera en Uruguay y acordó con el gobierno instalación de parque tecnológico video
INVERSIÓN MILLONARIA

Solaria, la empresa española que hace 10 años opera en Uruguay y acordó con el gobierno instalación de parque tecnológico
Presidente Orsi en el anuncio sobre inversión en energía. Foto: FocoUy video
PRESIDENCIA, TORRE EJECUTIVA

Orsi anunció inversión privada de 5.700 millones de dólares en un centros de datos y en energía solar
Es un proyecto donde gana UTE, gana Uruguay, dijo Cardona sobre inversión y destacó generación de 3.000 empleos video
OBRAS COMENZARÁN EN 2027

"Es un proyecto donde gana UTE, gana Uruguay", dijo Cardona sobre inversión y destacó generación de 3.000 empleos

Dejá tu comentario