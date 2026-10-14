Ocho personas fueron detenidas en Montevideo, en el marco de la operación Curazao.
Detuvieron a ocho personas en un operativo por venta de drogas y recepción de objetos hurtados
Los detenidos son cuatro hombres -uno requerido por violencia de género- y tres mujeres, que ahora deben declarar ante Fiscalía.
Las detenciones se produjeron durante tres allanamientos, y son parte de una investigación por venta de drogas y recepción de objetos hurtados en el área de Zona Operacional V y en el polo logístico de Antel en el Cerrito de la Victoria. Las viviendas inspeccionadas están en calles Rafael Hortiguera, Gauna y Comodoro Coe.
Los detenidos son cinco hombres -tres con antecedentes y un requerido por violencia doméstica- y tres mujeres -una con antecedentes-.
Condenaron a siete años de cárcel al delincuente de 23 años que conducía un vehículo con 22 kilos de droga
Además, se incautaron 372 gramos de sustancia vegetal, 127 envoltorios y dos fragmentos en piedra de sustancia amarilla, con un peso de 15 gramos, celulares, cámaras de videovigilancia, cuatro balanzas de precisión y tres televisores.
Dejá tu comentario