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CANELONES

Condenaron a siete años de cárcel al delincuente de 23 años que conducía un vehículo con 22 kilos de droga

"La investigación apuntaba no solo a una venta interna, sino a una distribución de esa sustancia y creemos que ayer se trasladaba a Montevideo", indicó el jefe de Policía de Canelones.

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Condenaron a siete años de cárcel a un joven de 23 años por los casi 22 kilos de cocaína incautados este lunes. Este martes hubo un kilo más incautado en este caso enmarcado en la operación Roosevelt.

La tipificación es por un delito de suministro de sustancia de estupefacientes prohibidas.

El valor de lo incautado en el mercado uruguayo "puede estar llegando a los 200 mil dólares".

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"Un vehículo que ya teníamos vinculado a esta operación estaba circulando por la zona vigilada. Inmediatamente los policías accionan un control, intentan detener ese auto, el cual emprende la fuga, pero rápidamente se detiene a la persona, de 23 años. Y al inspeccionarse el vehículo se logra incautar casi 22 kilos de cocaína", detalló el jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo.

Este martes, además de otro kilo de pasta base, se incautó una réplica de un subfusil "aparentemente de aire comprimido" en un allanamiento.

"La investigación apuntaba no solo a una venta interna, sino a una distribución de esa sustancia y creemos que ayer se trasladaba a Montevideo", indicó el jefe.

"Estamos al servicio de la Fiscalía actuante, colaborante activamente, y estamos trabajando juntos para desentrañar todos los extremos y derivaciones que pueda tener esta operación que, sabemos, tiene aún bastante tela para cortar", afirmó el ministro del Interior, Carlos Negro.

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