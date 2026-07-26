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Homicidio en abril

Detuvieron en Florida a un requerido por el homicidio a golpes y puñaladas de una mujer en Casabó

El crimen fue cometido el 9 de abril y un allanamiento permitió dar con el sospechoso en la ciudad de Florida. El detenido tiene 27 años.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Casabó.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Casabó.

Días atrás, policías del Departamento de Homicidios recibieron información de que el sospechoso se encontraba en esa ciudad, por lo que realizaron varias inspecciones en viviendas. Luego, investigadores locales hicieron un allanamiento que derivó en la persecución y detención del requerido, informó la Jefatura de Policía de Florida.

El hombre estaba requerido desde el mismo día del homicidio.

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Ese jueves 9 de abril, Subrayado informó en base a fuentes de la investigación que, sobre las 6:15, varios hombres bajaron de un auto y golpearon y apuñalaron varias veces a la víctima en Pasaje Paralela 8 y Continuación China.

Cuando la Policía llegó al lugar encontró a la mujer en grave estado y la trasladó al Hospital del Cerro, donde los médicos constataron su muerte.

De acuerdo con la información que manejaba la Policía, la víctima era consumidora de drogas, no tenía un domicilio establecido y carecía de antecedentes penales.

Mirá el informe de ese día:

Escena del homicidio en Casabó.

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