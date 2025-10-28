Detuvieron a dos hombres que circulaban con droga; uno estaba requerido por el robo a un banco en Colón

La Policía detuvo a uno de los delincuentes que intentó robar un banco en Colón el pasado 11 de agosto. El joven de 20 años se encontraba requerido por este hecho y fue puesto a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes, pero luego el caso pasó a Flagrancia.

El procedimiento donde fue detenido estuvo a cargo de efectivos de zona operacional IV y se realizó en la mañana de este martes en la calle Eduardo Pérez, próximo a la Unidad Agroalimentaria de Montevideo. El joven viajaba como acompañante.

Los policías detectaron una moto de alta cilindrada de una marca poco común, sin chapa matrícula. Los dos individuos que circulaban fueron interceptados. El conductor llevaba tres ladrillos de sustancia vegetal, presumiblemente marihuana, informó la periodista de Subrayado, María Eugenia Scognamiglio.

El hombre de 27 años, intentó darse a la fuga corriendo, pero fue perseguido por los efectivos y detenido. Ambos se encuentran a disposición de la Justicia.

El robo al banco ubicado en el barrio Colón ocurrido el pasado 11 de agosto, fue planificado. Tiraron bombas de humo y miguelitos. Luego de ingresaron pretendieron llevarse el dinero de la bóveda, pero tras no conseguirlo le robaron el arma de reglamento al guardia de seguridad y 20.000 pesos al gerente del banco.