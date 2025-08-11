Asaltaron un banco en el barrio Colón: robaron 20.000 pesos y un arma; vehículo utilizado apareció en Casabó

Asaltaron la sucursal de un banco en Eugenio Garzón y Lezica, en el barrio Colón .

Seis delincuentes llegaron en una camioneta blanca y dos motos.

Ingresaron a la sucursal con armas largas después de las 17:00 horas, cuando había tres personas en el lugar.

Seguí leyendo Condenaron a uno de los hinchas de Nacional detenido por enfrentamiento que terminó con dos muertos en Toledo

Se llevaron 20.000 pesos de un cliente y el arma marca Taurus del guardia de seguridad.

Tiraron miguelitos y una bomba de humo en el lugar, previendo una persecución.

La camioneta fue encontrada horas más tarde en el barrio Casabó, en José Caña y Continuación Austria.

No hubo lesionados. La Policía trabaja en el lugar.