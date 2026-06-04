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18 de Julio y yí

Detuvieron a dos delincuentes mientras cometían un robo piraña en una farmacia del Centro

Los ladrones se llevaban 20 perfumes pero fueron arrestados por policías y la mercadería quedó incautada. Tienen 19 y 20 años.

Foto cedida a Subrayado. Arresto de los delincuentes dentro de la farmacia.

Foto cedida a Subrayado. Arresto de los delincuentes dentro de la farmacia.

Policías frustraron un robo piraña en la noche de este miércoles en una farmacia ubicada en 18 de Julio y Yí, en el Centro de Montevideo.

Los autores, dos jóvenes de 19 y 20 años, fueron arrestados dentro del local. Y les incautaron un bolso con 20 perfumes que pretendían robar, dijeron fuentes policiales a Subrayado. Ambos usaban guantes para que no quedaran huellas dactilares en la escena.

Un testigo vio la situación y advirtió a policías que estaban en un operativo en las cercanías debido a una movilización que se realizaba entonces.

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Ambos detenidos —que no tienen antecedentes penales— quedaron a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 8.° turno, a cargo de Silvia Porteiro.

PANEO ROBO INTERRUPTUS

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