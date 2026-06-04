Policías frustraron un robo piraña en la noche de este miércoles en una farmacia ubicada en 18 de Julio y Yí, en el Centro de Montevideo.
Detuvieron a dos delincuentes mientras cometían un robo piraña en una farmacia del Centro
Los ladrones se llevaban 20 perfumes pero fueron arrestados por policías y la mercadería quedó incautada. Tienen 19 y 20 años.
Los autores, dos jóvenes de 19 y 20 años, fueron arrestados dentro del local. Y les incautaron un bolso con 20 perfumes que pretendían robar, dijeron fuentes policiales a Subrayado. Ambos usaban guantes para que no quedaran huellas dactilares en la escena.
Un testigo vio la situación y advirtió a policías que estaban en un operativo en las cercanías debido a una movilización que se realizaba entonces.
Seguí leyendo
Una mujer y un hombre están detenidos por el caso del turista apuñalado en el Centro
Ambos detenidos —que no tienen antecedentes penales— quedaron a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 8.° turno, a cargo de Silvia Porteiro.
Temas de la nota
Lo más visto
NOVENA EDICIÓN
La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
GALERÍA DE FOTOS DE LA NASA
La "puesta de la Tierra" vista desde la nave Orión y más imágenes del espacio captadas por los astronautas
Internacionales
La primera tormenta solar extrema en 20 años deja espectaculares auroras polares
10 DE OCTUBRE
Mirá la fotogalería de la marcha por el Día Mundial de la Salud Mental en Montevideo
Internacionales
Dejá tu comentario