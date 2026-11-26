La policía detuvo a cinco personas por el homicidio de un hombre en Bella Unión.

"En una rápida acción de la Seccional Séptima, de GRT, PADO y Guardia Republicana, que están desplegadas en la ciudad, se logró la detención de un vehículo, se ubicaron cinco personas dentro de ese vehículo y resultaron detenidos", sostuvo el jefe de Policía, José Osorio. "Son uruguayos, todos unos del sur, otros de acá", agregó.

El hombre fue asesinado tras recibir un disparo en su propia vivienda en Bella Unión.

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De acuerdo a información primaria, personas que se habrían hecho pasar por policías golpearon la puerta de una casa ubicada en barrio Mevir 3. Al acercarse a una ventana, la víctima recibió un disparo de arma de fuego que le provocó la muerte en el lugar. Los delincuentes se fueron del lugar.

En la escena trabajaron efectivos policiales, personal de la Guardia Republicana, Fiscalía y el médico forense judicial, quien constató el fallecimiento. La víctima tenía antecedentes.