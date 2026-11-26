Un hombre fue asesinado tras recibir un disparo en su propia vivienda en Bella Unión.
Delincuentes fingieron ser de la policía y mataron a un hombre dentro de su casa en Bella Unión
Las autoridades de Artigas investigan quienes son los autores del hecho, que se dieron a la fuga.
De acuerdo a información primaria, personas que se habrían hecho pasar por policías golpearon la puerta de una casa ubicada en barrio Mevir 3.
Al acercarse a una ventana, la víctima recibió un disparo de arma de fuego que le provocó la muerte en el lugar. Los delincuentes se fueron del lugar.
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En la escena trabajaron efectivos policiales, personal de la Guardia Republicana, Fiscalía y el médico forense judicial, quien constató el fallecimiento.
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