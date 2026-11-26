Un hombre fue asesinado tras recibir un disparo en su propia vivienda en Bella Unión.

De acuerdo a información primaria, personas que se habrían hecho pasar por policías golpearon la puerta de una casa ubicada en barrio Mevir 3.

Al acercarse a una ventana, la víctima recibió un disparo de arma de fuego que le provocó la muerte en el lugar. Los delincuentes se fueron del lugar.

En la escena trabajaron efectivos policiales, personal de la Guardia Republicana, Fiscalía y el médico forense judicial, quien constató el fallecimiento.

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