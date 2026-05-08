Detuvieron en Canelones a tercer delincuente vinculado a la rapiña de camioneta en Rocha; uno es desertor del Ejército

Delincuentes rapiñaron una camioneta Volkswagen Saveiro en la mañana de este viernes en ruta 9, a diez kilómetros de la ciudad de Castillos, en Rocha .

Cuando la víctima circulaba, le cerraron el paso con otro auto y con amenazas lo obligaron a bajarse. Además del vehículo, le llevaron dinero y documentos.

Cuando avanzaban por ruta 9 hacia Maldonado, antes de llegar al límite departamental —en la zona del balneario El Caracol— fueron interceptados por la Policía y hubo una persecución.

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En ese marco, se generó un intercambio de disparos y fueron detenidas dos personas, un mayor y un menor, no oriundos de departamento, y se recupera el vehículo. Luego, en horas de la tarde, hubo otro detenido en Canelones, en un vehículo que la víctima identifica como el que usaban los delincuentes cuando lo abordaron.

Fuentes del corresponsal de Subrayado en Rocha, Willan Dialutto, indicaron que uno de los que participó del tiroteo es militar desertor del Ejército.

Ninguno de los tres tenía antecedentes penales.

Habló coordinador de la Jefatura de Rocha

Se trata de "una situación no común para nosotros, porque en el transcurso de la persecución y en el mismo abordaje de las personas, hubo enfrentamiento de disparos entre la Policía y ellos, repelieron con disparos. Fue bastante violento, atípico a lo que estamos acostumbrados", indicó Gervasio Pereyra, coordinador de la Policía de Rocha.

El propietario de la camioneta, que resultó ileso, vehículo informó que hizo la denuncia ante la Policía. Señaló entonces que había sido vista por última vez en ruta 15. Y que los delincuentes le quitaron la matrícula al llevársela.

En resumen, el vehículo fue recuperado y los efectivos incautaron armas cortas y drogas que los delincuentes llevaban consigo, indica la información policial.