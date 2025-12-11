Detuvieron en Atlántida al conductor de la camioneta que chocó y mató a un joven en Conciliación

Investigadores de la Zona 4 de Montevideo detuvieron en la noche de este miércoles en Atlántida , Canelones, al conductor de la Fiat Fiorino blanca que, el 26 de noviembre, atropelló y mató a un motociclista en Santos esquina Confederada en el barrio capitalino Conciliación .

Tras el accidente el conductor fugó en la camioneta pero fue retenido por vecinos a las pocas cuadras. Estuvo a disposición de las autoridades pero la Fiscalía dispuso entonces su liberación, porque faltaba el resultado de pericias y se vencía el plazo de la detención.

Entonces, Gonzalo, el motociclista, estaba internado grave, pero después murió. Al conocerse el fallecimiento, la Fiscalía ordenó detener al hombre, pero la Policía fue a la casa y no lo encontró . Eso fue el 28 de noviembre.

Hasta entonces, el hombre estaba requerido y no había pistas. Los investigadores hicieron tareas de inteligencia y vigilancia en Atlántida, donde tenían información de que se encontraba el requerido. El hombre salió de su casa en la noche del miércoles y fue detenido, informaron fuentes del caso a Subrayado.

Gonzalo tenía 22 años y su familia hizo una marcha en pedido de justicia. Ahora el conductor está a disposición de la Justicia.