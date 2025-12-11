RECIBÍ EL NEWSLETTER
accidente en noviembre

Detuvieron en Atlántida al conductor de la camioneta que chocó y mató a un joven en Conciliación

El accidente ocurrió el 26 de noviembre en el barrio Conciliación. El conductor que chocó al motociclista huyó del lugar, pero vecinos lo retuvieron. Había sido arrestado en un primer momento y luego quedó en libertad.

Foto: captura de video en el momento del accidente en Conciliación.

Investigadores de la Zona 4 de Montevideo detuvieron en la noche de este miércoles en Atlántida, Canelones, al conductor de la Fiat Fiorino blanca que, el 26 de noviembre, atropelló y mató a un motociclista en Santos esquina Confederada en el barrio capitalino Conciliación.

Tras el accidente el conductor fugó en la camioneta pero fue retenido por vecinos a las pocas cuadras. Estuvo a disposición de las autoridades pero la Fiscalía dispuso entonces su liberación, porque faltaba el resultado de pericias y se vencía el plazo de la detención.

Hasta entonces, el hombre estaba requerido y no había pistas. Los investigadores hicieron tareas de inteligencia y vigilancia en Atlántida, donde tenían información de que se encontraba el requerido. El hombre salió de su casa en la noche del miércoles y fue detenido, informaron fuentes del caso a Subrayado.

Gonzalo tenía 22 años y su familia hizo una marcha en pedido de justicia. Ahora el conductor está a disposición de la Justicia.

