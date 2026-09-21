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Investigación por homicidio

Detienen a una mujer como sospechosa de haber matado a un hombre de 78 años en Maldonado

El hombre fue hallado muerto en su casa de La Capuera, con quemaduras en al espalda y la cabeza. La Policía detuvo a una sospechosa de 47 años.

Foto: Subrayado. La Capuera, Maldonado.

Foto: Subrayado. La Capuera, Maldonado.

Una mujer de 47 años fue detenida este domingo como sospechosa de haber matado a un hombre de 78 años en el barrio La Capuera de la ciudad de Maldonado.

Conforme avanzaron las horas, la Policía logró establecer que se trató de un homicidio y que la presunta autora es una mujer de 47 años, quien fue ubicada y detenida.

Foto: Subrayado, archivo. La Capuera, barrio en Maldonado.
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Investigan muerte de un hombre de 78 años hallado con quemaduras en su casa en Maldonado

La sospechosa está a disposición de la Policía y de la Fiscalía de 4.° turno.

Los investigadores buscan determinar las circunstancias del crimen y las eventuales responsabilidades de la detenida.

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