Detienen a una mujer como sospechosa de haber matado a un hombre de 78 años en Maldonado

Una mujer de 47 años fue detenida este domingo como sospechosa de haber matado a un hombre de 78 años en el barrio La Capuera de la ciudad de Maldonado.

El viernes, otra mujer llamó al 911 para informar que su padre estaba caído, sin vida, dentro de una casa. El cuerpo tenía quemaduras en la espalda y la cabeza y cerca del lugar había una garrafa de tres kilos .

Conforme avanzaron las horas, la Policía logró establecer que se trató de un homicidio y que la presunta autora es una mujer de 47 años, quien fue ubicada y detenida.

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La sospechosa está a disposición de la Policía y de la Fiscalía de 4.° turno.

Los investigadores buscan determinar las circunstancias del crimen y las eventuales responsabilidades de la detenida.