Detienen a un joven que trasladaba 8.000 cajas de cigarros por ruta 5, cargamento valuado en $ 1,6 millones

La Policía Caminera detuvo en Durazno este jueves a un joven de 22 años que trasladaba en una camioneta 8.000 cajas de cigarrillos, valuadas todas en $ 1,6 millones.
El joven de 22 años tiene antecedentes por contrabando y ahora está otra vez a disposición de la Fiscalía. La detención fue en Durazno.
Los policías, que habían hecho tareas de inteligencia, ubicaron al vehículo y ordenaron al conductor que detenga la marcha en el kilómetro 170 de la ruta 5. Al hacer una inspección, los efectivos vieron la caja de la camioneta a tope, al igual que los compartimientos de los asientos traseros y en el piso del acompañante, adelante.
Las cajas de cigarrillos estaban tapadas con mantas oscuras para que no sean vistas desde afuera. El cargamento está en presunta infracción aduanera, señaló Caminera.
Sobre el conductor, informó que no tenía licencia de conducir. Y tiene antecedentes penales por contrabando.
Los policías lo multaron por no tener licencia de conducir y le incautaron la camioneta y el contrabando. En Rivera, Aduanas valoró las cajas de cigarros en $ 1,6 millones, lo que equivale a $ 200 cada una. Todas serán destruidas por disposición judicial.
