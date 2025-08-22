Detienen a un joven que trasladaba 8.000 cajas de cigarros por ruta 5, cargamento valuado en $ 1,6 millones

La Policía Caminera detuvo en Durazno este jueves a un joven de 22 años que trasladaba en una camioneta 8.000 cajas de cigarrillos, valuadas todas en $ 1,6 millones.

Los policías, que habían hecho tareas de inteligencia, ubicaron al vehículo y ordenaron al conductor que detenga la marcha en el kilómetro 170 de la ruta 5 . Al hacer una inspección, los efectivos vieron la caja de la camioneta a tope, al igual que los compartimientos de los asientos traseros y en el piso del acompañante, adelante.

Las cajas de cigarrillos estaban tapadas con mantas oscuras para que no sean vistas desde afuera. El cargamento está en presunta infracción aduanera, señaló Caminera.

cajas-cigarros-camioneta-dos Foto: Policía Caminera.

Sobre el conductor, informó que no tenía licencia de conducir. Y tiene antecedentes penales por contrabando.

Los policías lo multaron por no tener licencia de conducir y le incautaron la camioneta y el contrabando. En Rivera, Aduanas valoró las cajas de cigarros en $ 1,6 millones, lo que equivale a $ 200 cada una. Todas serán destruidas por disposición judicial.