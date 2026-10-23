Detienen a un hombre con 24 envoltorios de droga y dinero; Fiscalía dispuso su liberación

Droga y dinero incautado al hombre detenido por la Policía. Foto: Jefatura de Policía de Montevideo.

La Jefatura de Policía de Montevideo informa que la Brigada Departamental Antidrogas detuvo el jueves a un hombre de 49 durante un control cerca de Asilo y Carlos G. Villademoros.

Según el informe policial, “al identificar al hombre los efectivos observaron una actitud sospechosa y, al advertir que llevaba un objeto en la boca, este emprendió la fuga a pie, descartándose de una bolsa que fue recuperada por los policías”.

En la bolsa encontraron “24 envoltorios con una sustancia amarillenta, 23 de ellos con un peso total de 11 gramos y uno con sustancia en piedra de 4 gramos”, detalla el informe de la Jefatura. También había 655 pesos uruguayos.

“La Fiscalía de Estupefacientes de 3er Turno dispuso el cese de la detención, entre otras diligencias”, finaliza el comunicado de la Policía de Montevideo.

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