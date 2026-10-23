La Jefatura de Policía de Montevideo informa que la Brigada Departamental Antidrogas detuvo el jueves a un hombre de 49 durante un control cerca de Asilo y Carlos G. Villademoros.
Detienen a un hombre con 24 envoltorios de droga y dinero; Fiscalía dispuso su liberación
El hombre de 49 años fue detenido cuando escapaba de un control policial. Mientras huía tiró una bolsa en la que había 24 envoltorio de droga y dinero.
Según el informe policial, “al identificar al hombre los efectivos observaron una actitud sospechosa y, al advertir que llevaba un objeto en la boca, este emprendió la fuga a pie, descartándose de una bolsa que fue recuperada por los policías”.
En la bolsa encontraron “24 envoltorios con una sustancia amarillenta, 23 de ellos con un peso total de 11 gramos y uno con sustancia en piedra de 4 gramos”, detalla el informe de la Jefatura. También había 655 pesos uruguayos.
Lo que se sabe hasta ahora de la persecución policial que terminó con un hombre muerto y dos jóvenes heridos
“La Fiscalía de Estupefacientes de 3er Turno dispuso el cese de la detención, entre otras diligencias”, finaliza el comunicado de la Policía de Montevideo.
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