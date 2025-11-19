RECIBÍ EL NEWSLETTER
OCURRIÓ EN BELVEDERE

Madre denuncia que su hijo fue obligado a retirar dinero de un cajero y le robaron el celular, el reloj y los auriculares

El hecho ocurrió cuando la víctima de 15 años estaba en la parada del ómnibus en el barrio Belvedere. El delincuente opera en la misma zona y tiene como víctimas adolescentes y adultos mayores.

caso-robo-adolescente-cajero

Nattalia Nebuloni contó a Subrayado que su hijo estaba en la parada del ómnibus cuando fue abordado por un joven que le pidió dinero y ante su negativa, amenazó con robarle el celular.

Asustado, el adolescente le dijo al delincuente que tenía dinero en el cajero para que no le llevara el teléfono móvil. Desde ese lugar, caminaron una cuadra hasta el local de una red de cobranzas para retirar el dinero. En el camino, le decía que actuara con normalidad bajo amenazas de dispararle con una supuesta arma que aseguraba tener en la cintura.

La víctima le dio 500 pesos al delincuente. En el local de pagos, no se percataron de la situación, ya que interactuaron con una cajera. "Nadie se dio cuenta. Parecían amigos que estaban ahí retirando dinero", aseguró.

Tras darle el dinero, una vez afuera del local, el delincuente le exigió el celular (un iPhone 13), el reloj inteligente, los auriculares y una cadenita.

Nattalia indicó que con la difusión de su caso le llegaron los datos del joven que le robó a su hijo, que opera en la misma zona y con la misma modalidad con víctimas a adolescentes y adultos mayores. "A ellos va, directamente a ellos", afirmó.

