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Barrio ituzaingó

Detienen a un adolescente de 17 años como sospechoso de homicidio, también conocido para la Policía por otros hechos violentos

Para la Policía, el adolescente es el principal sospechoso de haber matado a un joven que tomaba vino con otro en una esquina del barrio Ituzaingó.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Esquina de Ituzaingó donde ocurrió el homicidio.&nbsp;

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Esquina de Ituzaingó donde ocurrió el homicidio. 

La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Luego de tareas de inteligencia, los investigadores identificaron al presunto autor y lo arrestaron en las últimas horas.

Los investigadores conocen a este menor de edad por ser sospechoso también de varios episodios criminales en la zona. Sostienen que maneja armas de fuego y consideran que su detención es relevante para disminuir la violencia en el barrio.

N.° de celular para coordinar colaboraciones: 093 766 976.
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El crimen ocurrió sobre las 22:00 del 17 de junio en Besares y Juan Victorica. De acuerdo con el testimonio del otro joven que se encontraba con la víctima, ambos estaban tomando vino cuando llegaron dos hombres en una moto. El conductor bajó del vehículo, caminó hacia la víctima y comenzó a dispararle.

El acompañante resultó ileso. El sistema de detección de disparos registró la balacera y la Policía fue enviada al lugar.

Los médicos constataron que la víctima presentaba tres heridas de arma de fuego en la espalda y una en el brazo derecho. El joven vivía en la zona y no tenía antecedentes penales.

En la escena fueron incautados entonces cuatro casquillos de pistola calibre 9 milímetros.

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