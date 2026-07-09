Detienen a un adolescente de 17 años como sospechoso de homicidio, también conocido para la Policía por otros hechos violentos

La Policía detuvo a un adolescente de 17 años como principal sospechoso del homicidio de un joven de 26 años ocurrido el pasado 17 de junio en el barrio Ituzaingó .

La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Luego de tareas de inteligencia, los investigadores identificaron al presunto autor y lo arrestaron en las últimas horas.

Los investigadores conocen a este menor de edad por ser sospechoso también de varios episodios criminales en la zona. Sostienen que maneja armas de fuego y consideran que su detención es relevante para disminuir la violencia en el barrio.

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El crimen ocurrió sobre las 22:00 del 17 de junio en Besares y Juan Victorica. De acuerdo con el testimonio del otro joven que se encontraba con la víctima, ambos estaban tomando vino cuando llegaron dos hombres en una moto. El conductor bajó del vehículo, caminó hacia la víctima y comenzó a dispararle.

El acompañante resultó ileso. El sistema de detección de disparos registró la balacera y la Policía fue enviada al lugar.

Los médicos constataron que la víctima presentaba tres heridas de arma de fuego en la espalda y una en el brazo derecho. El joven vivía en la zona y no tenía antecedentes penales.

En la escena fueron incautados entonces cuatro casquillos de pistola calibre 9 milímetros.