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Detienen a un adolescente de 14 años en allanamiento donde se incautaron armas, municiones y drogas

Ante la voz de alto, el joven intentó darse a la fuga hacia una vivienda lindera pero fue reducido.

arma

En el marco de una investigación por un hecho de disparo con arma de fuego personal del Área de Investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional IV realizó un allanamiento en una finca ubicada en la zona de Camino Alianza y Camino Cibils.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales observaron a un adolescente de 14 años salir de la vivienda con una bolsa y lo que aparentaba ser un arma larga. Ante la voz de alto, el joven intentó darse a la fuga hacia una vivienda lindera pero fue reducido.

Durante el procedimiento se incautaron un paquete de marihuana comprensada, una balanza de precisión, un cargador extendido para capacidad 40 municiones, dos pistolas, un Sub fusil, una hidrolavadora, dos ventanas de aluminio, una balanza Industrial con soporte, una moto, cartuchos y varios objetos y herramientas de construcción.

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