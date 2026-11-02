Detienen en Santana do Livramento a exmilitar uruguayo condenado en Italia y tribunal brasileño homologó la pena

Foto: Globo.

Detuvieron en Santana Do Livramento, Brasil, a Pedro Antonio Mato Narbondo, exmilitar uruguayo y prófugo por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

En 2021, Mato Narbondo había sido condenado en Italia a cadena perpetua, en el marco del plan Cóndor, por tortura y homicidio en dictadura. En Brasil, el Tribunal Superior de Justicia (STJ) resolvió homologar la condena italiana pero pasarla a 30 años de cárcel, siguiendo con la legislación de ese país, informó el periodístico Fantástico, del canal Globo.

De acuerdo a Sitio de la Memoria, Mato Narbondo estaba prófugo de la Justicia uruguaya desde 2013.

Los jueces de la Corte de Casación de Roma, la máxima instancia judicial en Italia, pronunciaron en 2021 la sentencia al término de dos jornadas de deliberaciones y tuvieron que reducir la lista de 21 represores a 14 por la muerte de varios de ellos. En ese momento, a excepción del ítalo-uruguayo Jorge Tróccoli, excapitán de navío y poseedor de pasaporte italiano, todos fueron condenados en ausencia.