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PLAN CÓNDOR

Detienen en Santana do Livramento a exmilitar uruguayo condenado en Italia y tribunal brasileño homologó la pena

En 2021, Mato Narbondo fue condenado en el marco del plan Cóndor. En Uruguay, estaba prófugo desde 2013.

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Foto: Globo. 

Detuvieron en Santana Do Livramento, Brasil, a Pedro Antonio Mato Narbondo, exmilitar uruguayo y prófugo por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

En 2021, Mato Narbondo había sido condenado en Italia a cadena perpetua, en el marco del plan Cóndor, por tortura y homicidio en dictadura. En Brasil, el Tribunal Superior de Justicia (STJ) resolvió homologar la condena italiana pero pasarla a 30 años de cárcel, siguiendo con la legislación de ese país, informó el periodístico Fantástico, del canal Globo.

De acuerdo a Sitio de la Memoria, Mato Narbondo estaba prófugo de la Justicia uruguaya desde 2013.

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Los jueces de la Corte de Casación de Roma, la máxima instancia judicial en Italia, pronunciaron en 2021 la sentencia al término de dos jornadas de deliberaciones y tuvieron que reducir la lista de 21 represores a 14 por la muerte de varios de ellos. En ese momento, a excepción del ítalo-uruguayo Jorge Tróccoli, excapitán de navío y poseedor de pasaporte italiano, todos fueron condenados en ausencia.

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