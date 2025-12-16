RECIBÍ EL NEWSLETTER
homicidio en montevideo

Detienen al sobrino del hombre asesinado en La Teja: tiene 34 años y es el principal sospechoso

La investigación apunta al sobrino de la víctima, quien tiene consumo problemático de drogas y había tenido discrepancias con el hombre de 84 años.

Foto: Subrayado. Policía frente a la casa del hombre asesinado, en La Teja.

Foto: Subrayado. Policía frente a la casa del hombre asesinado, en La Teja.

El Departamento de Homicidios de la Policía detuvo en la mañana de este martes al sobrino del hombre de 84 años asesinado en La Teja, cuyo cuerpo fue hallado el lunes en su casa de Concordia y José Mármol.

El sospechoso tiene 34 años y consumo problemático de drogas.Las primeras averiguaciones de la Policía, en el mediodía del lunes, ya establecían a este hombre como el principal sospechoso de haber cometido el homicidio.

El cuerpo fue encontrado sobre las once de la mañana del lunes. La Policía llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertó sobre una puerta violentada. Con autorización de un familiar, los efectivos ingresaron a la vivienda y hallaron a la víctima tendida sobre la cama, con cortes y golpes en la cabeza. La puerta del fondo estaba forzada, mientras que la del frente no tenía tranca.

Foto: Subrayado. Policía trabajaba en la escena del homicidio en La Teja.
Seguí leyendo

Mataron a un hombre de 84 años: el cuerpo fue hallado en su dormitorio con cortes y golpes en la cabeza

En otro dormitorio se encontraba la hermana del hombre, que se desplaza en silla de ruedas y tiene dificultades de movilidad. Fue encontrada en buen estado de salud.

Policía Científica trabajó en la escena y constató que, además de las lesiones en la cabeza y hematomas en la cara, el cuerpo estaba cubierto con una sábana y prendas de vestir.

Temas de la nota

Lo más visto

video
RUTA 102

Camión militar cruzó de senda e impactó contra otro y un ómnibus; hay un lesionado grave y tres leves
MALDONADO

Comerciante que abusó sexualmente de adolescente a la que hacía trabajar en su almacén fue enviado a prisión
CASO Fosvoc

Hay cuatro condenados más en el caso del Fondo Social de Vivienda de la Construcción; recibían transferencias
CONSTRUCCIÓN DE PATRULLAS OCEÁNICAS

Lazo afirmó que si Cardama no cumple próximo hito "estaría cayendo el contrato" y maneja "por lo menos dos alternativas"
BARRIO COLÓN

Siniestro entre moto y bici dejó dos niñas heridas; Científica demoró casi 24 horas en llegar a la escena

Te puede interesar

Foto: FocoUy.  video
Seguí la transmisión aquí

Interpelación en vivo: Abdala aseguró que hubo "un verdadero fraude" en resolución de la Jutep sobre Danza
Foto: Subrayado. Carolina Cosse, vicepresidenta de la República. video
Elecciones en chile

"El pueblo chileno tendrá su camino de aprendizaje", dijo Cosse tras la victoria de José Antonio Kast
Foto: Subrayado. Policía frente a la casa del hombre asesinado, en La Teja.
homicidio en montevideo

Detienen al sobrino del hombre asesinado en La Teja: tiene 34 años y es el principal sospechoso

Dejá tu comentario