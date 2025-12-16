Detienen al sobrino del hombre asesinado en La Teja: tiene 34 años y es el principal sospechoso

Foto: Subrayado. Policía frente a la casa del hombre asesinado, en La Teja.

El Departamento de Homicidios de la Policía detuvo en la mañana de este martes al sobrino del hombre de 84 años asesinado en La Teja , cuyo cuerpo fue hallado el lunes en su casa de Concordia y José Mármol.

El sospechoso tiene 34 años y consumo problemático de drogas.Las primeras averiguaciones de la Policía, en el mediodía del lunes, ya establecían a este hombre como el principal sospechoso de haber cometido el homicidio .

El cuerpo fue encontrado sobre las once de la mañana del lunes. La Policía llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertó sobre una puerta violentada. Con autorización de un familiar, los efectivos ingresaron a la vivienda y hallaron a la víctima tendida sobre la cama, con cortes y golpes en la cabeza. La puerta del fondo estaba forzada, mientras que la del frente no tenía tranca.

En otro dormitorio se encontraba la hermana del hombre, que se desplaza en silla de ruedas y tiene dificultades de movilidad. Fue encontrada en buen estado de salud.

Policía Científica trabajó en la escena y constató que, además de las lesiones en la cabeza y hematomas en la cara, el cuerpo estaba cubierto con una sábana y prendas de vestir.