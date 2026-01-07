Detienen al primo de un hombre que fue asesinado en Navidad: el crimen ocurrió tras una discusión familiar

El 24 de diciembre antes de la medianoche se desató una discusión familiar en el encuentro de Navidad , en una casa ubicada en José Bergamín y Antonio Taddei, en el límite de los barrios Peñarol y Colón.

Un hombre de 38 años, integrante de la familia, estaba alcoholizado y en medio de la discusión lo echaron de la casa. Salió, pero no volvió porque fue asesinado en la calle, de una puñalada en el pecho.

Llegó a ser trasladado por su hermano a la mutualista Cudam en Colón, pero sobre la medianoche, ya en Navidad, murió.

Las versiones sobre qué pasó durante el tiempo que transcurrió entre la discusión familiar y que el hombre fue encontrado muerto cambiaron durante la investigación.

Los familiares contaron al inicio que el hombre salió alcoholizado a la calle y que después un vecino avisó que se peleó con un desconocido y que lo encontró herido. Pero, desde el inicio de la investigación, los policías del Departamento de Homicidios apuntaron a que el crimen había derivado de un problema familiar.

Durante el avance de la investigación, el primo, un hombre de 40 años, dijo que él fue quien se cruzó en la calle con el hombre y que pelearon, pero afirmó no haberlo matado.

Sin embargo, para los investigadores sí fue él. Tras la discusión, la víctima se encontró con su primo en la calle, siguieron peleando y el primo lo apuñaló en el pecho, según los resultados a los que llegó Homicidios con la evidencia.

Al saberse buscado, finalmente el primo del hombre decidió entregarse y quedó detenido. Ahora está a disposición de la fiscal de Homicidios de 1.° turno, a cargo de Sabrina Flores.