Dos hombres fueron detenidos por robar dentro del Puerto de Montevideo, informó la Armada Nacional.
Detenidos dos hombres que robaron dentro del Puerto de Montevideo
Las imágenes difundidas por la Armada Nacional muestran que encontraron motores de embarcaciones en una vivienda.
En uno de los casos se debió realizar un allanamiento, donde se recuperaron motores hurtados. En imágenes difundidas por Prefectura, se visualizan motores de embarcaciones entre los artículos robados.
Trabajó el departamento de Operaciones de Prefectura con la División Investigaciones.
Sindicato portuario anuncio paro de depósitos desde este jueves, y de operadores y terminales desde el viernes
