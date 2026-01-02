RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Detenido un hombre de 40 años en Las Piedras: encontraron su tobillera electrónica en la escena de un incendio

En el incendio, un hombre de 50 años resultó con quemaduras generalizadas y traumatismos varios, por lo que permanece internado grave.

Bomberos rescataron de entre las llamas a un hombre en el incendio de su casa en Las Piedras.

Bomberos rescataron de entre las llamas a un hombre en el incendio de su casa en Las Piedras.

Un hombre de 40 años fue detenido en Las Piedras y se investiga su vínculo con el incendio que dejó a un hombre de 50 años en estado grave.

El incendio ocurrió este jueves 1 de enero, sobre las 5:00 de la mañana. La víctima fue rescatada de entre las llamas por Bomberos, en la casa ubicada en Treinta y Tres y Wilson Ferreira. Sufrió quemaduras generalizadas y traumatismos varios.

En la escena, encontraron una tobillera electrónica y más tarde, en recorridas por la zona, en la tarde del jueves, la Policía identificó a un hombre de 40 años a quien correspondía el dispositivo de monitoreo electrónico.

Bomberos rescataron de entre las llamas a un hombre en el incendio de su casa en Las Piedras.
Seguí leyendo

Bomberos rescataron de entre las llamas a un hombre en el incendio de su casa en Las Piedras

El hombre de 40 años tiene antecedentes por un delito de hurto especialmente agravado por la penetración domiciliaria en grado de tentativa en régimen de reiteración real con un delito de violación de domicilio. Está a disposición de Fiscalía.

Temas de la nota

Lo más visto

Nueve departamentos bajo advertencia por tormentas puntualmente fuertes
INUMET

Nueve departamentos bajo advertencia por tormentas puntualmente fuertes
AGENCIA 50 DE POCITOS

El Gordo de Fin de Año salió bien repartido; el 12.075 se vendió para un colectivo de 100 personas
CERRO LARGO

Laguna Merín: un joven de 26 años se desvaneció en la playa y falleció tras ser trasladado
se aleja del cargo

Tancredi cuestiona nueva institucionalidad que creó el gobierno para la ciencia y la investigación y se aleja como jerarca
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Fin de semana con alivio en la temperatura, pero los Reyes traen otra vez el calor por encima de 30º

Te puede interesar

Aumenta el boleto en Montevideo: la suba es de $2 en promedio para todo el sistema; el detalle
INFORMÓ LA INTENDENCIA

Aumenta el boleto en Montevideo: la suba es de $2 en promedio para todo el sistema; el detalle
El lugar del accidente donde murió la uruguaya oriunda de Fray Bentos. Foto: Celso Bel.
SINIESTRO EN RUTA 136

Murió la mujer embarazada lesionada tras el choque frontal en el que falleció su pareja y una uruguaya
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS

Hubo 3205 llamadas por incendios solo el 31 de diciembre: ese día se contabilizaron 541 hectáreas quemadas

Dejá tu comentario