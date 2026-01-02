Detenido un hombre de 40 años en Las Piedras: encontraron su tobillera electrónica en la escena de un incendio

Bomberos rescataron de entre las llamas a un hombre en el incendio de su casa en Las Piedras.

Un hombre de 40 años fue detenido en Las Piedras y se investiga su vínculo con el incendio que dejó a un hombre de 50 años en estado grave.

El incendio ocurrió este jueves 1 de enero, sobre las 5:00 de la mañana. La víctima fue rescatada de entre las llamas por Bomberos, en la casa ubicada en Treinta y Tres y Wilson Ferreira. Sufrió quemaduras generalizadas y traumatismos varios.

En la escena, encontraron una tobillera electrónica y más tarde, en recorridas por la zona, en la tarde del jueves, la Policía identificó a un hombre de 40 años a quien correspondía el dispositivo de monitoreo electrónico.

El hombre de 40 años tiene antecedentes por un delito de hurto especialmente agravado por la penetración domiciliaria en grado de tentativa en régimen de reiteración real con un delito de violación de domicilio. Está a disposición de Fiscalía.

Temas de la nota Las Piedras