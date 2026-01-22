Detectan casos de gripe A (H3N2) K en Uruguay; se trata de dos personas que tuvieron viajes al exterior

Detectaron presencia del virus de la gripe A (H3N2) sublclado K en Uruguay. El Ministerio de Salud Pública informó que la detección se dio en dos personas con antecedentes de viaje al exterior.

La cartera llama a la vacunación contra la influenza antes de que el virus circule de forma sostenida en el país y asegura que es "la principal herramienta para prevenir enfermedad grave, complicaciones, especialmente en grupos de riesgo".

"Uruguay cuenta con un sistema de vigilancia centinela de infecciones respiratorias, que tiene como objetivo monitorear de forma continua la tendencia, intensidad y carga de la enfermedad, así como la caracterización virológica de los virus circulantes. En este marco, no se realiza el seguimiento individual de cada caso de influenza, ya que el objetivo de la vigilancia centinela no es la contabilización caso a caso, sino la evaluación del impacto sanitario y la anticipación de necesidades asistenciales. Esta metodología permite orientar las decisiones de salud pública de forma oportuna y basada en evidencia. En este contexto, la detección de Influenza A (H3N2) se da en concordancia con la alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud, que advierte sobre un aumento acelerado de la circulación de influenza estacional, particularmente del subtipo H3N2, en distintas regiones del mundo", indica el comunicado del Ministerio de Salud Pública.

En Europa, este subtipo de gripe fue "una proporción significativa" entre los casos reportados durante la "temporada de influenza" que se adelantó en esa región. El Ministerio de Salud Pública asegura que se trabaja en preparar la campaña de vacunación, en reforzar la vigilancia epidemiológica, preparación para el invierno considerando que aumente la demanda asistencial, entre otros puntos.

