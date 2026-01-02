Despistó, volcó y su camioneta se incendió en la Costanera Norte de Salto; el conductor logró salir a tiempo

Una camioneta que se desplazaba por la Costanera Norte de Salto despistó, volcó y se incendió por completo. Su conductor y único ocupante no sufrió lesiones.
El hecho ocurrió en la tarde del 1º de enero cuando el hombre llegó hasta la zona conocida como Cuevas de San Antonio.
El incendio causó pérdidas totales en el vehículo, pero su conductor logró salir y llamar de inmediato a la Policía.
Una bebé y sus padres resultaron lesionados tras chocar en moto con una camioneta que se dio a la fuga
Una dotación de Bomberos pudo sofocar el incendio y evitar que el fuego tomara una zona boscosa aledaña al lugar del incidente.
