Despiden a dos cuidadoras que grabaron un video burlándose de una paciente con demencia

Dos becarias de una residencia de ancianos en Terrassa, Cataluña, fueron despedidas luego de que una de ellas subiera un video en la que maltrata y se burlan de una paciente con demencia. La divulgación del video hizo actuar de oficio a la Generalitat y los servicios sociales comenzaron a activar un protocolo de inspección de estos centros de salud.

Una de las dos becarias involucradas pidió disculpas públicas a la familia de la paciente y anunció que cerrará todas sus cuentas en redes sociales. El asunto ya esta en manos de la fiscalía en lo penal

En las imágenes, difundidas en redes sociales, puede verse a una de las trabajadoras riéndose mientras se escucha a su compañera dando de comer a una anciana. "¡Venga! ¡Elisa, que comas sola! ¡Abre la puta boca ya, hombre, la cascarrabias!", exclama la que alimenta a la residente. Acto seguido, la que graba el vídeo enfoca a su compañera, que se gira y dice que ella no es "así", "que conste", pero que le "saca de quicio". "¡Elisa, la pastilla! ¿No entiendes que te la tienes que tomar? ¿No lo entiendes? Mira, ¿sabes qué? Que si no te la quieres tomar, no te la tomes. Si te duelen los pies y la cabeza, te vas a joder. Hombre ya, la puta pastilla", cierra la trabajadora.

La dirección de la residencia, de acuerdo al Govern, ha tomado las medidas pertinentes y las dos personas que aparecen en el vídeo "han dejado de prestar servicios y se les ha abierto un expediente disciplinario".

Una de las implicadas, la que graba el vídeo y que aparece la mayor parte de este en pantalla, ya ha compartido un segundo archivo en redes en el que pide disculpas por sus actos. "En primer lugar, pedir disculpas a todos los familiares que se han podido ver afectados y a la demás gente. No vengo a justificarme de nada, simplemente quiero decir que voy a asumir las consecuencias, que soy consciente del acto que hemos hecho y lo reconozco".

La Fiscalía Superior de Cataluña investiga por un delito contra la integridad moral y otro contra la intimidad las imágenes. El ministerio público ha ordenado abrir diligencias de investigación ante la "innegable gravedad" de los hechos difundidos y la "execrable conducta" que muestra la grabación, que ya está siendo investigada por los Mossos d'Esquadra a raíz de la denuncia presentada por los Departamentos de Salud y Trabajo.