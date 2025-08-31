Este domingo 31 de agosto comenzó húmedo e inestable con mucha nubosidad. Desmejora en el correr del día con tormentas y lluvias, resumió el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.
Desmejora el tiempo este domingo: se esperan lluvias y tormentas, con una máxima de 22°C
El domingo comienza con abundante nubosidad y desmejora en el correr del día, con lluvias asiladas y tormentas, dice Nubel Cisneros. Mirá el detalle.
En su pronóstico indicó que en la tarde continúa el tiempo inestable con abundante nubosidad. Se observarán tormentas y lluvias aisladas con mejoras parciales.
La temperatura mínima prevista es de 16°C en todo el país. Y la máxima es de 22°C, excepto en el norte que asciende a 26°C y en el área metropolitana es de 18°C.
Inumet amplía a gran parte del país la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes
Mirá el detalle de las temperaturas en todo el país, por zonas.
NORTE:
MAX: 26ºC
MIN: 16ºC
SUR:
MAX: 22ºC
MIN: 16ºC
ESTE:
MAX: 22ºC
MIN: 16ºC
OESTE:
MAX: 22ºC
MIN: 16ºC
ÁREA METROPOLITANA:
MAX: 18ºC
MIN: 16°C
Cisneros adelantó cómo estará el tiempo el lunes: comenzará húmedo e inestable con lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá inestable con persistencia de lluvias y lloviznas, con periodos de mejoras temporarias, añade el meteorólogo.
Dejá tu comentario