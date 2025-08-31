Desmejora el tiempo este domingo: se esperan lluvias y tormentas, con una máxima de 22°C

Foto: canal 10. Archvio.

Este domingo 31 de agosto comenzó húmedo e inestable con mucha nubosidad. Desmejora en el correr del día con tormentas y lluvias, resumió el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

En su pronóstico indicó que en la tarde continúa el tiempo inestable con abundante nubosidad. Se observarán tormentas y lluvias aisladas con mejoras parciales.

La temperatura mínima prevista es de 16°C en todo el país. Y la máxima es de 22°C, excepto en el norte que asciende a 26°C y en el área metropolitana es de 18°C.

Mirá el detalle de las temperaturas en todo el país, por zonas. NORTE: MAX: 26ºC

MIN: 16ºC SUR: MAX: 22ºC

MIN: 16ºC ESTE: MAX: 22ºC

MIN: 16ºC OESTE: MAX: 22ºC

MIN: 16ºC ÁREA METROPOLITANA: MAX: 18ºC

MIN: 16°C Cisneros adelantó cómo estará el tiempo el lunes: comenzará húmedo e inestable con lluvias y lloviznas aisladas. La tarde seguirá inestable con persistencia de lluvias y lloviznas, con periodos de mejoras temporarias, añade el meteorólogo.

