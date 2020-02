Desfile de Llamadas desde las 20 horas con 46 comparsas en competencia

"Tronar de Tambores", la comparsa de la que fue director, resultó ser la última ganadora del certamen y encabezará el evento que repartirá 6.2 millones de pesos en premios por parte de la Intendencia de Montevideo.

El primer día desfilarán 22 comparsas y el segundo 24. Entre todas ellas, hay 11 del interior del país, según un informe publicado por El Observador.

Las agrupaciones deberán tener un máximo de 150 componentes y un mínimo de 70.

El recorrido comenzará en las calles Carlos Gardel y Zelmar Michelini para luego continuar por Isla de Flores hasta Minas.

Se establece un mínimo de 15 minutos y un máximo de 25 para cada tramo: transitar desde Michelini hasta Ejido, desde Ejido a Martínez Trueba, y desde allí hasta Minas.

Según informa la Intendencia estará prohibida la venta de alcohol. Y solo podrán vender comida los carros autorizados y comercios de la zona.

También está prohibida la venta y el uso de espuma.

Los organizadores dispondrán de varios puestos de hidratación a cargo de la Junta Nacional de Drogas.

Los precios

Las localidades se pueden adquirir antes del desfile in situ o en la red Abitab.

Preferenciales $ 480 (de Zelmar Michelini a Lorenzo Carnelli)

Populares $ 240 (de Lorenzo Carnelli a Minas)

Platea Turista $ 780 (Isla de Flores entre Aquiles Lanza y Ejido en ambas aceras).

Palcos desde US$ 35 a US$ 85 por jornada y de US$ 70 a US$ 130 para concurrir los dos días.

Palcos especiales, con diversos servicios, se pueden reservar en el Museo del Carnaval: Premium (Isla de Flores y Aquiles Lanza); Sur ( Isla de Flores y Carlos Quijano); y Palermo ( Isla de Flores y Francisco Redruello).

El jurado

El jurado será presidido nuevamente por Xose De Enríquez acompañado de otros especialistas:

Rubro 1 (cuerda de tambores): Juanita Fernández, Julio González, Elbio Olivera, Luis Vázquez y Wilson Rodríguez.

Rubro 2 (danzas y desplazamientos): Gabriela Fernández, Laura Méndez, Yamila Oviedo, Fernando Imperial y Ana Paula Salinas.

Rubro 3 (diseño y realización estética): Norma Muniz, Daniel Correa, Martín Iribarren, Daniel Bera y Fernando Olita.

Orden de los desfiles

VIERNES 14 DE FEBRERO

Mundo Afro

Mujeres de negro

Les Grandes Personnes

Carro alegórico

1-Tronar de Tambores

2-Cenceribó

3-Valores

4-Uráfrica (Durazno)

5-La Jacinta

6-La Unicandó

7-La Tangó

8-Candongafricana (Canelones)

9-Sarabanda

10-C 1080

11-Yambo Kenia

12-La Gozadera

13-La Facala

14-M.Q.L.

15-Elegguá

16-La Explanada (San José)

17-Batea de Tacuarí

18-La Simona (Fray Bentos, Río Negro)

19-Umbelé

20-La Fabini

21-Samburú Moran (Fray Bentos, Río Negro)

22-Nimba

Rugir de Varona (invitada).

SÁBADO 15 DE FEBRERO

Comparsa inclusiva: Balelé

Roberto Acosta

Delicia Rítmica (ganadora Movida Joven)

Carro alegórico

1-Hechiceros (Young, Río Negro)

2-Templando en Puerto Rico

3-Generación Lubola (Maldonado)

4-L.C.V.

5-La Llama Sigue Encendida

6-Sonidanza (La Paz, Canelones)

7-Integración

8-La Fuerza

9-Barrica

10-Mandinga

11-Africanísima Negranza

12-KZ (Maldonado)

13-Malanque

14-La Rodó

15-Mi Morena

16-Senegal

17-La Vía

18-La Mazumba

19-Uganda

20-La Restauración

21-Kimbara

22-Hay Q' Darle

23-La Covacha (Paysandú)

24-Kalumkembé (Las Piedras, Canelones)

La Picapiedra (invitada)

Nota: las comparsas numeradas son las que participan del concurso.