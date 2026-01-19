Desde la carne al dulce de leche y las mandarinas, uno a uno los productos uruguayos que se benefician con el acuerdo Mercosur-UE

La firma el sábado 17 de enero del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) permitirá, cuando entre completamente en vigor, exportar productos uruguayos a Europa con arancel reducido al principio o sin arancel.

La Cancillería elaboró un informe con el detalle de los productos exportados y los beneficios que obtendrán en cuanto a cuotas de ingreso y reducción o eliminación de aranceles, desde la carne hasta el dulce de leche .

Seguí leyendo Orsi celebró la firma de la asociación Mercosur-UE y llamó a apostar por los acuerdos

“Cerca del 70% de los aranceles de la Unión Europea serán eliminados en forma inmediata, una vez que el acuerdo entre en vigor”, dice el informe de la Cancillería uruguaya al que accedió Subrayado. “Entre los productos de interés para el exportador uruguayo se encuentran en esa situación los de la pesca, menudencias bovinas y ovinas, grasas y despojos comestibles de la especie bovina, manzanas, peras, arándanos, cerezas y ciruelas, legumbres, frutos secos y pasas de uva, algunos derivados del cuero, bebidas (agua mineral, cervezas y espirituosas) y harina y porotos de soja, tops de lana peinada, fertilizantes y fungicidas, autopartes, entre otros”, detalla.

“Los restantes aranceles serán desgravados en períodos de 4, 7 y 10 años. Ejemplos de productos de interés que serán desgravados en esas canastas son: hortalizas, carne equina, plantas y tubérculos alimenticios, cítricos, arroz partido, alimento para mascotas, aceites vegetales, preparaciones alimenticias, mermeladas, jaleas y otras preparaciones en base a frutas, hortalizas en conserva, algunos derivados de la lana, entre otros”, agrega.

“El resultado obtenido para productos como cítricos, pesca y cueros son de especial relevancia ya que estos habían perdido sus condiciones preferenciales de acceso al mercado europeo tras la caída del Sistema Generalizado de Preferencias en 2014”, recuerda el informe oficial.

Carne bovina

Ahora, Uruguay ingresa al mercado europeo a través de cuotas que están muy por debajo de la capacidad exportadora del país. A través de la Cuota Hilton, Uruguay paga un arancel de 20%; con la cuota Bilan paga un 15%, con la de GATT un 20% y la cuota 481 no paga arancel.

Cancillería recuerda que en 2023, el ingreso de carne bovina a la Unión Europea se distribuyó de la siguiente manera: el 19% a través de la cuota Hilton, el 35% mediante las cuotas GATT - Bilan y el 35% por la cuota 481. Por lo tanto, el 35% del monto exportado de carne no pagó aranceles, mientras que el resto “enfrentó elevados aranceles”.

“Cabe destacar que, del total de aranceles pagos por Uruguay a la UE en 2023 el 68% corresponde a carne bovina”.

En el acuerdo con la UE, el Mercosur recibe una cuota de 99.000 toneladas con un arancel intra cuota de 7,5%. De esta cuota 54.450 toneladas corresponden a carne fresca y 44.550 a carne congelada. Esta cuota será de 9.075 toneladas a la entrada en vigor del acuerdo, e irá en aumento año a año hasta alcanzar el total a los 5 años de la entrada en vigor, con la reducción arancelaria inmediata. También se eliminará el arancel intra cuota para el volumen de cuota Hilton de Uruguay (5.606 toneladas post Brexit).

Arroz

Uruguay exporta la mayoría del arroz que el Mercosur envía a Europa: “prácticamente la totalidad del arroz de la partida 10062010 es exportado por Uruguay (99%), mientras que del arroz de la partida 10062020 exporta casi el 50% del total”, dice el documento.

“Según cálculos del Instituto Uruguay XXI, se estima que el arancel pagado por este producto fue de 10 millones de dólares para 2023, por lo que del total de los aranceles pagados a la UE, el arroz se encuentra en segundo lugar, detrás de la carne bovina”.

Entonces, en el acuerdo con la UE, el Mercosur obtiene una cuota de 60.000 toneladas (para todas las partidas correspondientes al arroz) sin arancel intracuota, a implementarse en 5 años (incremento de 10.000 toneladas por año). Actualmente el arroz uruguayo ingresa al mercado europeo pagando aranceles específicos que oscilan entre US$ 44 y US$ 183 por tonelada.

Lana

“En 2023 la lana fue el séptimo producto más exportado por Uruguay a la UE, totalizando 55 millones de dólares. Con el acuerdo, los tops de lana peinada entrarán al mercado europeo libre de aranceles desde la entrada en vigor, frente al 2% que pagan actualmente. Los hilados de lana pasarán de pagar un arancel de entre 3,2 y 4 % ad valorem a ingresar libre del pago de aranceles en un período de 4 años; los tejidos que contienen lana pasarán a pagar 0% (actualmente pagan 8%) en un periodo de 8 años”, destaca el informe.

Vinos

“La UE eliminará inmediatamente en canastas de cuatro años los aranceles a los vinos embotellados en envases de hasta 5 litros, mientras que Mercosur lo hará en canastas de 8 años. Las importaciones de vino a granel quedan expresamente excluidas de las preferencias del acuerdo”, dice el texto.

“Desde un punto de vista ofensivo, los exportadores uruguayos podrán acceder al mercado europeo en igualdad de condiciones que los exportadores de otros países productores de vino que ya cuentan con acuerdos comerciales. Por otra parte, desde un punto de vista defensivo, y ante temores por el impacto del ingreso de vinos europeos a nuestro mercado, los tiempos hasta el ingreso efectivo al mercado serán suficientemente largos como para permitir la adaptación del sector”, dice el informe oficial.

Malta y Cebada

Estos productos serán desgravados totalmente en un período de 7 años. Cada año el arancel será reducido en un 12,5% hasta eliminarse por completo en el séptimo año. La malta paga actualmente entre 131 y 177 euros por tonelada exportada y la cebada de cerveza paga 93 euros por tonelada.

Carne de caballo

En 2023 la carne equina se ubicó como “el octavo producto más exportado por Uruguay a la UE y actualmente paga un arancel ad valorem de 5,1%”, recuerda Cancillería.

“Con la entrada en vigor del acuerdo alcanzará una preferencia total en un período de 4 años. Cada año el arancel será reducido en un 20% hasta eliminarse por completo en el 4to año”, detalla.

Miel

La miel uruguaya paga actualmente un arancel ad valorem de 17,3%. En el Acuerdo, la UE le concede a Mercosur una cuota duty free de 45.000 toneladas de miel a implementarse en 5 años. Ello implica que, al entrar en vigor el acuerdo, la cuota será de 7.500 toneladas e irá en aumento proporcional año a año; esta cuota deberá dividirse entre los 4 países del Mercosur.

En los últimos 5 años Uruguay exportó un promedio aproximado de 14 millones de dólares anuales en miel a la UE.

Cítricos

Actualmente la UE aplica un sistema variable para el cálculo del arancel de estos productos que depende del momento del año y también del precio de venta del producto en el mercado local (sistema de precios de entrada), cuyo objetivo es proteger a los productores locales en las épocas de cosecha, explica Cancillería.

“Con la entrada en vigor del acuerdo, los cítricos podrán ingresar a la UE libre del pago de aranceles luego de 7 años (limones) o 10 años (naranjas y mandarinas). Además, se desmantela el sistema de precios de entrada, que ha afectado el acceso de nuestros cítricos al mercado europeo”, señala.

“También se elimina la estacionalidad, aunque esta es relevante en el período que va desde la entrada en vigor del acuerdo hasta la eliminación total del pago de aranceles, ya que afecta la fijación del arancel base. El resultado obtenido para los cítricos es de especial relevancia dado que estos habían perdido sus condiciones preferenciales de acceso al mercado europeo tras la caída del

Sistema Generalizado de Preferencias en 2014”, explica el documento oficial.

Arándanos, peras y manzanas

Los arándanos ingresarán al mercado europeo libre de aranceles una vez entrado en vigor el acuerdo (actualmente tiene un arancel del 3,2%). Las manzanas y las peras, a las que actualmente se les aplican aranceles estacionales y el sistema de precio de entrada, pasarán a ingresar duty free todo el año desde el momento de entrada en vigor del acuerdo, aunque se mantiene el sistema de precio de entrada en caso de ser necesario.

Maderas

“La mayoría de los productos derivados de la madera tienen actualmente un arancel aplicado de 0%. El acuerdo garantiza el ingreso libre de aranceles desde el momento de entrada en vigor del acuerdo. Es de especial relevancia para Uruguay la madera contrachapada. Este producto se encuentra dentro de los 20 más exportados por nuestro país a la UE en los últimos 5 años y paga actualmente un arancel de 7% ad valorem. Con la entrada en vigor del acuerdo, este producto será desgravado en un período de 7 años; cada año el arancel será reducido en un 12,5% hasta eliminarse por completo en el séptimo año”, detalla el informe.

Aceites

En 2025 Uruguay exportó aceite de colza a la UE por más de 7,5 millones de dólares. Actualmente, el arancel aplicado a las partidas que exporta Uruguay hacia Europa es de 3,2% y 6,4% ad valorem. Con la entrada en vigor del acuerdo, una partida pasará a ingresar libre de aranceles y otra será desgravada en un período de 4 años. Cada año el arancel será reducido en un 20% hasta eliminarse por completo en el 4to año.

Otros aceites, como el de girasol, pagan aranceles ad valorem que van desde el 5,1% al 9,6% y con la entrada en vigor del acuerdo pasarán a entrar libre de aranceles en un plazo de 7 años. Si bien no se registraron exportaciones hacia la UE de este producto, tiene potencial de exportación.

Lácteos

El Mercosur y la UE se otorgan en forma recíproca cuotas de acceso para los siguientes productos:

- Leche en polvo: cuota de 10.000 toneladas a ser implementada en 10 años. El arancel intra cuota llegará a 0 en 10 años.

- Fórmula infantil: cuota de 5.000 toneladas a ser implementada en 10 años. El arancel intra cuota llegará a 0 en 10 años.

- Quesos: cuota de 30.000 toneladas a ser implementada en 10 años. El arancel intra cuota llegará a 0 en 10 años.

La muzzarela fue excluida de los quesos que podrá exportar la UE al Mercosur.

Pesca

El sector de los productos de la pesca, seriamente afectado tras la caída del Sistema Global de Preferencias, se beneficiará también de este acuerdo. A modo de ejemplo, la merluza será desgravada en un período de 7 años. Cada año el arancel será reducido en un 12,5% hasta eliminarse por completo.

En 2023, Uruguay exportó aproximadamente un millón de dólares de este producto, con un arancel aplicado del 15% ad valorem.

Otros productos de la pesca, como los cazones, que actualmente pagan un arancel de entre 6 y 8% ad valorem, pasarán a ingresar a la UE libre del pago de aranceles con la entrada en vigor del acuerdo, al igual que la carne de esturión.

El caviar, que actualmente paga un arancel de 20% ad valorem, obtiene una preferencia total a implementarse en el lapso de 4 años.

La carne de esturión ingresará duty free desde la entrada en vigor del acuerdo.

Dulce de leche

Si bien las exportaciones de dulce de leche a la UE son marginales (24.000 dólares en 2023), como producto insignia de nuestro país existe un potencial exportador importante. En el acuerdo, la UE le concede a Mercosur el ingreso libre de aranceles en un plazo de 10 años desde su entrada en vigor. Actualmente, el dulce de leche paga un arancel ad valorem del 12,08%.