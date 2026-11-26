La Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) denunciará a la Policía una maniobra mediante la cual estafadores se hicieron pasar por agentes de recaudación de la entidad para poder cobrarle a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) los derechos de autor por la música que se va a pasar en la Fan Fest de este fin de semana en el marco de la final de la Copa Libertadores.

El intento de estafa llegó a través de un correo electrónico supuestamente escrito por el jefe de recaudación del área de licenciamiento de Agadu.

La dirección de correo era exactamente igual a la del jerarca, solo que con un dominio distinto al que utiliza Agadu para sus correos institucionales. Además, el mail exigía depositar el dinero por los derechos de autor en un banco de Abu Dabi, institución con la que la gremial de autores no opera.

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La maniobra fue detectada por la AUF que dio aviso a Agadu, justo cuando ambas partes se encontraban negociando el pago de derechos de autor por la fan fest. El organismo rector del fútbol no resultó damnificado.

Ante esta situación, Agadu emitió una advertencia por posibles estafas mediante la suplantación de identidad.

La gremial solicitó verificar la autenticidad de sus correos en los que solicita un supuesto pago, recordó que sus mails institucionales utilizan el dominio @agadu.org, y que solo opera con bancos locales.