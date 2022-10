Descubren a 22 niños cortados con la hoja del sacapuntas en escuela 152 del Cerro

Consultada sobre si existen presiones entre ellos para llevar a cabo la maniobra, la mujer dijo que sí, "por lo que tengo entendido sí". Uno de los padres piensa que también existen presiones, "imposible, de la noche a la mañana 22 niños y más, hay niños que no hablaron con los padres ni con la escuela".

Los padres manifestaron su preocupación por los hechos. Una de las madres dijo que "la directora llamó a muy pocas mamás" para informarles sobre lo sucedido y contó que su hijo se cortó pero no tan profundo como lo hicieron otros niños. Los niños no niegan los cortes, lo que no explican cuál es el motivo. La directora opina que la situación se da por algún problema que sucede en la casa de los niños, dijo una de las madres.