Descartan que restos óseos encontrados en Carmelo sean de una persona detenida desaparecida en dictadura

Antropólogos que investigaron los restos óseos encontrados bajo las raíces de un árbol en la localidad de Carmelo descartaron que pertenezcan a una persona detenida desparecida.

Luis Parodi, alcalde de Carmelo, explicó que en el lugar fueron extraídos más huesos y también se trabajó en el lugar donde estaba plantado el árbol.

"Posiblemente, lo encontrado sea de inicios del cementerio", por lo que datarían del siglo XIX o principios de 1900.

"Lo preliminar es que los restos óseos encontrados son posiblemente un depósito que se haya realizado ahí de huesos, manijas de cajón, y segundo lugar encontraron algunos enterramientos más, por eso prácticamente de que son del siglo XIX", señaló Parodi.

