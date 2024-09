Desafuero de Charles Carrera: ya llegó al Parlamento el pedido de la Fiscalía a la Justicia

”Una vez que reunió toda la evidencia necesaria, (la fiscal) envió al juzgado los antecedentes del caso para que este los eleve a la Corte y la Corte, de forma institucional, se comunique con el Parlamento para que este evalúe si existen elementos que permitan la formación de causa”, explicó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

“En función de lo que resuelva el Parlamento, volverá a la Fiscalía para seguir o no adelante con esta investigación”, agregó Benech y aclaró que el desafuero es solo por la atención de Hernández. Sin embargo, Carrera es acusado de dar la orden de atender a otros civiles, pero esos casos no fueron objeto de la actual investigación, pero la fiscal no descarta investigarlos en el futuro.

Además, de Hernández, el propio Carrera y su entonces pareja se atendieron en el Policial el exministro del Interior, Eduardo Bonomi; su esposa, la diputada Susana Pereyra; una secretaria de Bonomi; y el entonces director de la Unidad de Comunicación (Unicom), Fernando Gil.

El Ministerio del Interior realizó la denuncia penal y cotizó cuánto gastó en cada caso en órdenes, medicamentos, internación y atención domiciliaria, e irá contra el patrimonio de quienes utilizaron los servicios hospitalarios.

Días atrás, se supo que la Justicia condenó a la secretaria de Bonomi a pagar un monto superior a los 100.000 pesos por los servicios que usó desde junio de 2018 hasta octubre del año 2019 en el Hospital Policial.

A las 18 horas, el Movimiento de Participación Popular (MPP) sector al que pertenece Carrera y que figura en el tercer lugar en la lista al Senado de la lista 609 dará una conferencia de prensa.