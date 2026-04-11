Deportivo Maldonado recibe este sábado a Nacional, por la fecha 11 del Torneo Apertura.
Deportivo Maldonado y Nacional juegan este sábado desde las 19:00 horas por el Apertura
El partido es con el arbitraje de Gustavo Tejera, en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.
El partido se juega en el estadio Domingo Burgueño Miguel, desde las 19:00 horas, con el arbitraje de Gustavo Tejera.
El equipo de Jorge Bava llega a la fecha tras perder contra Central Español en la anterior. Además, tiene una baja importante, porque Gonzalo Carneiro está lesionado.
Seguí leyendo
Peñarol empató en Bogotá por Copa Libertadores y reclamó decisiones arbitrales
El tricolor está en quinta posición en una tabla de Apertura encabezada hasta ahora por Racing y por debajo de Peñarol, Deportivo Maldonado y Central Español.
Temas de la nota
Lo más visto
MONTEVIDEO
Un policía mató a su pareja, a sus suegros y se suicidó en el barrio La Chancha
A LAS 10:00 DE LA MAÑANA
Intendencia de Montevideo remata autos abandonados y mobiliario este sábado
TESTIMONIO
Madre de Moisés: "Mi hijo está desesperanzado totalmente; el miércoles nos fuimos destrozados como familia"
tránsito en el centro
Cortada la avenida 18 de Julio frente a la Plaza Fabini por homenaje a Zitarrosa: será hasta el sábado
HABLÓ EL ABOGADO DE LA MUJER
Dejá tu comentario