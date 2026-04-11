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FECHA 11

Deportivo Maldonado y Nacional juegan este sábado desde las 19:00 horas por el Apertura

El partido es con el arbitraje de Gustavo Tejera, en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

Jorge Bava en su primera conferencia de prensa en Nacional. Foto: FocoUy

Jorge Bava en su primera conferencia de prensa en Nacional. Foto: FocoUy

El partido se juega en el estadio Domingo Burgueño Miguel, desde las 19:00 horas, con el arbitraje de Gustavo Tejera.

El equipo de Jorge Bava llega a la fecha tras perder contra Central Español en la anterior. Además, tiene una baja importante, porque Gonzalo Carneiro está lesionado.

Foto: AFP. Festejo de Matías Arezo, autor del gol de Peñarol.
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El tricolor está en quinta posición en una tabla de Apertura encabezada hasta ahora por Racing y por debajo de Peñarol, Deportivo Maldonado y Central Español.

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