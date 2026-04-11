Deportivo Maldonado y Nacional juegan este sábado desde las 19:00 horas por el Apertura

Jorge Bava en su primera conferencia de prensa en Nacional. Foto: FocoUy

Deportivo Maldonado recibe este sábado a Nacional, por la fecha 11 del Torneo Apertura.

El partido se juega en el estadio Domingo Burgueño Miguel, desde las 19:00 horas, con el arbitraje de Gustavo Tejera.

El equipo de Jorge Bava llega a la fecha tras perder contra Central Español en la anterior. Además, tiene una baja importante, porque Gonzalo Carneiro está lesionado.

El tricolor está en quinta posición en una tabla de Apertura encabezada hasta ahora por Racing y por debajo de Peñarol, Deportivo Maldonado y Central Español.